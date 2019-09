Der FC Basel schlägt den FC Zürich in der 8. Runde der Super League zuhause mit 4:0.

Der FCZ agierte harmlos und konnte die Basler zu keinem Zeitpunkt fordern.

Da YB im Berner Derby und Sion gegen St. Gallen einen Rückschlag hinnehmen, baut der FCB die Tabellenführung aus.

«Er ist noch keine 2 Wochen da, hat jetzt mehr Spiele als Trainings absolviert», kommentierte FCB-Sportchef Ruedi Zbinden die Personalie Arthur Cabral vor der Partie. Im Klassiker gegen den FCZ zeigte der wuchtige Stürmer eindrücklich seine Qualitäten.

Wie bereits im Spitzenkampf gegen YB vom vergangenen Sonntag legte der FCB einen Blitzstart hin. In der 9. Minute flankte Captain Taulant Xhaka auf Cabral, der schraubte sich freistehend in die Höhe und erzielte das 1:0. Es ist sein erstes Super-League-Tor beim Startelfdebüt in der heimischen Liga.

Die entscheidende 51. Minute

Die Schwachstelle des FCZ war mit dem 1:0 gefunden, die Lufthoheit gehörte eindeutig dem Heimteam. Silvan Widmer und mehrere Male Cabral kamen zu ausgezeichneten Kopfballchancen. Nicht verwunderlich, weil Basel in der Super League mit 5 Treffern per Kopf die gefährlichste Mannschaft bei hohen Bällen ist.

Entscheidend war die 51. Minute. Kevin Bua traf FCZ-Motor Simon Sohm mit offener Sohle von hinten und erhielt Gelb. Zürichs Trainer Ludovic Magnin war ausser sich, sprach von einer «Frechheit» und einer «klaren roten Karte». Wenige Sekunden später erhöhte Bua gegen seinen Ex-Klub auf 2:0, Magnin war restlos bedient.

Die weiteren Tore:

80. Minute: Edon Zhegrova lässt sich von 5 Gegenspielern nicht stoppen und erzielt sein erstes Tor in der Super League.

90. Minute: Joker Zdravko Kuzmanovic schlägt einen Freistoss per Aussenrist punktgenau auf Samuele Campo, der den Endstand besorgt.

Da YB in Thun nur unentschieden spielte (1:1) und Sion gegen St. Gallen verlor (1:2), bauen die Basler ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf 3 Punkte aus. Die Zürcher befinden sich mit 8 Punkten aus 8 Spielen im Mittelfeld der Tabelle (Platz 6).

4 Basler Debütanten Beim FCB erlebten gleich 4 Spieler gegen den FCZ ein Debüt: Cabral und Emil Bergström standen zum ersten Mal in der Super League für den FCB in der Startelf.

Zhegrova erzielte sein erstes Ligator.

Ramires lief zum ersten Mal in einem Pflichtspiel für Rotblau auf.

Sendebezug: sportlive auf SRF zwei vom 25.09.2019 um 19:40 Uhr.