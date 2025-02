Per E-Mail teilen

Lugano und GC trennen sich in der 23. Runde der Super League im Cornaredo 1:1 unentschieden.

GC geht nach einem Konter durch Evans Maurin früh in Führung, Antonios Papadopoulos gleicht für die überlegenen Tessiner in der 86. Minute aus.

Lausanne hat im Waadtländer Derby gegen Yverdon keine Mühe und gewinnt 4:1.

Antonios Papadopoulos schien eine Vorahnung zu haben: Der Lugano-Verteidiger peitschte das Publikum in der Schlussphase noch einmal richtig an. Nur wenig später war es tatsächlich der Grieche, der in der 86. Minute nach Yanis Cimignanis Eckball zum verdienten 1:1 einköpfelte.

Für Lugano kam es in der Folge fast noch besser: Papadopoulos' Landsmann Georgios Koutsias brachte seinen Kopfball ebenfalls im Tor unter. Das vermeintliche 2:1 wurde aber wegen eines knappen Abseits aberkannt. Die folgende Nachspielzeit überstand GC unbeschadet und wahrte immerhin die Serie der Ungeschlagenheit, die nun bereits seit 9 Spielen anhält.

GC hatte gleich zu Beginn der Partie (7. Minute) die einzige Offensivaktion, die diesen Namen auch verdient. Sie begann im eigenen Strafraum: Einen Corner von Anto Grgic klärten die Zürcher. Dann ging es schnell: Der flinke Nestory Irankunda legte nach einem Sprint über fast das ganze Spielfeld quer zu Evans Maurin. Der Franzose veredelte den Konter mühelos und erzielte seinen ersten Treffer für GC.

Hammel hält GC im Spiel

Danach verlegten sich die Zürcher auf das Verteidigen. Dass sie die Sturm-und-Drang-Phase der Hausherren vor der Pause schadlos überstanden, hatten sie aber nicht unbedingt ihrer guten Organisation zu verdanken, sondern Goalie Justin Hammel, der gleich mehrere Grosschancen zunichte machte:

29. Minute: Koutsias prüft Hammel aus der Distanz, der GC-Schlussmann lenkt den Ball aber mit einer Glanzreaktion über die Latte.

Koutsias prüft Hammel aus der Distanz, der GC-Schlussmann lenkt den Ball aber mit einer Glanzreaktion über die Latte. 34. Minute: Daniel Dos Santos kommt aus bester Position zum Abschluss, Hammel ist erneut auf dem Posten.

Daniel Dos Santos kommt aus bester Position zum Abschluss, Hammel ist erneut auf dem Posten. 45. Minute: Hicham Mahou findet seinen Meister in Hammel, beim Nachschuss agiert Uran Bislimi überhastet.

Bislimi hatte den Ausgleich bereits 5 Minuten zuvor auf dem Fuss, setzte seinen Flachschuss aber knapp daneben.

7. Unentschieden unter Oral

In der zweiten Halbzeit konnten sich die Gäste, bei denen Wirbelwind Irankunda nach 35 Minuten angeschlagen vom Platz musste, besser gegen den Druck wehren. Hammel bewies sein Können in der 72. Minute gegen Mahou noch einmal. Riesige Chancen boten sich den Tessinern sonst nicht mehr – bis Papadopoulos kam.

Zwar wendete Lugano die zweite Niederlage in Folge ab. Dennoch liessen die Tessiner im Meisterrennen zum zweiten Mal in Folge Federn. GC, das unter Trainer Tomas Oral bereits zum 7. Mal unentschieden spielte, arbeitet sich weiter in kleinen Schritten voran.

So geht's weiter

Lugano empfängt am kommenden Samstag im Cornaredo den FC Luzern. GC bekommt es zuhause mit Servette zu tun.

Super League