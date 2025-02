Legende: Viel zu feiern Chris Bedia (M) und Christian Fassnacht (l.) mit dem «gestandenen» YB-Akteur Joël Monteiro. key/Peter Klaunzer

YB schlägt Sion in der 23. Super-League-Runde mit 5:1 und ist nach schwachem Saisonstart auf dem Weg in die Meisterrunde.

Im Wankdorf treffen die Neuzugänge Raveloson und Bedia (2) sowie Virginius für das Team von Trainer Giorgio Contini.

In den anderen Samstagsspielen trennen sich Lugano und GC 1:1, Lausanne schlägt Yverdon 4:1.

Es war ein samstägliches Fussballfest im Wankdorf. Ein spiel- und kombinationsfreudiges Heimteam, Gäste, die zwar nie am Sieg schnupperten, sich aber nicht versteckten, technische Kabinettstückchen und vor allem: viele Tore. Der 5:1-Sieg für YB ging auch in dieser Höhe in Ordnung. Die formstarken Berner waren den Wallisern in Sachen Tempo, Zweikämpfen und Zusammenspiel klar überlegen.

Bemerkenswert: 5 der 6 Tore erzielten Spieler, die erst in der Winterpause zu ihrem jetzigen Arbeitgeber gestossen waren. Mann des Spiels war mit Alan Virginius allerdings ein Akteur, der seit letztem Sommer bei YB spielt.

Die Tore:

2. Minute: YBs madagassischer Neuzugang Rayan Raveloson zieht auf einen springenden Ball aus dem Halbfeld einfach mal ab. Sein Schuss senkt sich hinter Sion-Hüter Timothy Fayulu ins Netz – 1:0 nach 62 Sekunden.

YBs madagassischer Neuzugang Rayan Raveloson zieht auf einen springenden Ball aus dem Halbfeld einfach mal ab. Sein Schuss senkt sich hinter Sion-Hüter Timothy Fayulu ins Netz – 1:0 nach 62 Sekunden. 17. Minute: Virginius dribbelt sich auf der rechten Seite sensationell durch zwei Walliser Verteidiger. Seinen geblockten Torschuss schiebt Chris Bedia ein – 2:0.

Virginius dribbelt sich auf der rechten Seite sensationell durch zwei Walliser Verteidiger. Seinen geblockten Torschuss schiebt Chris Bedia ein – 2:0. 37. Minute: Sions neuer Stürmer Benjamin Kololli setzt im Zweikampf mit Lewin Blum seinen Körper ein, zieht aus spitzem Winkel auf YB-Keeper Marvin Keller zu und knallt den Ball unter die Latte – 2:1.

Sions neuer Stürmer Benjamin Kololli setzt im Zweikampf mit Lewin Blum seinen Körper ein, zieht aus spitzem Winkel auf YB-Keeper Marvin Keller zu und knallt den Ball unter die Latte – 2:1. 42. Minute: Der erneut im linken Couloir eingesetzte Joël Monteiro passt nach einer schönen Kombination in die Mitte, wo Virginius bereit steht – 3:1.

Der erneut im linken Couloir eingesetzte Joël Monteiro passt nach einer schönen Kombination in die Mitte, wo Virginius bereit steht – 3:1. 53. Minute: Virginius zirkelt den Ball ins Zentrum, Bedia ist ungedeckt und nickt locker ein – 4:1.

Virginius zirkelt den Ball ins Zentrum, Bedia ist ungedeckt und nickt locker ein – 4:1. 75. Minute: Ein abgelenkter Schussversuch von Ebrima Colley landet vor den Füssen von Christian Fassnacht, der bei seinem 3. Einsatz seit seiner Rückkehr zu YB problemlos seinen 2. Treffer erzielt – 5:1.

Die Berner hätten noch mehr Tore erzielen können. So köpfelte Monteiro aus vier Metern direkt auf Fayulu (27.), auch einen Abschluss von Lukasz Lakomy parierte der Sion-Hüter spektakulär (46.), Virginius verpasste knapp (56.). In der 2. Hälfte gingen Tempo und Spielfluss spürbar zurück, auch wegen der zahlreichen Auswechslungen.

YB im Formhoch – Sion darbt

Die Young Boys haben damit eine perfekte «welsche» Woche hinter sich. Nach dem 2:1 in Lausanne, dem 6:1 über Yverdon und nun dem 5:1 gegen Sion stehen 9 weitere Punkte bei 13:3 Toren zu Buche. Mit 14 Zählern aus den letzten 6 Partien ist der Meister das formstärkste Team.

Derzeit liegt man auf einem Platz in der «Championship Group» und sogar die Leaderposition ist – Stand Samstagabend – nur noch 6 Punkte entfernt. Dies war Anfang Oktober (6 Punkte nach 9 Spielen) noch undenkbar.

Etwas unschöner sind die Perspektiven des FC Sion. Das Team von Coach Didier Tholot hat dieses Jahr in 5 Partien erst 1 Punkt geholt. Die Meisterrunde und damit die internationalen Plätze drohen zu entschwinden.

Stimmen zum Spiel

So geht es weiter

YB reist kommenden Samstag zum Schlusslicht Winterthur (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei), Sion empfängt gleichentags den FC Zürich.

Resultate