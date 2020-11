Luzern und Vaduz trennen sich 1:1 – folglich warten beide Teams weiter auf den 1. Saisonsieg.

Die Innerschweizer legen vor, doch Alex Carbonell schwächt seine Farben in der 50. Minute mit Doppel-Gelb innert 42 Sekunden.

Milan Gajic erzielt für den Aufsteiger in der 87. Minute mittels Foulpenalty den Ausgleich.

Im Abendspiel der 8. Super-League-Runde schlägt YB trotz Rückstand den FC Basel mit 2:1.

Es war keine Fussballkost für Feinschmecker, stattdessen entwickelte sich in der Swissporarena eine zähe Partie, die äusserst arm an Torchancen war. Immerhin spielte sich beim Krisengipfel zwischen dem nach wie vor sieglosen Super-League-Duo Luzern vs. Vaduz zum Schluss noch etwas Drama ab.

Milan Gajic nahm in der 87. Minute Anlauf vom Penaltypunkt und versenkte für den Aufsteiger zum 1:1-Endstand. FCL-Torhüter Marius Müller war in die falsche Ecke gehechtet. Zuvor war Matteo Di Giusto nach einem Zweikampf mit Martin Frydek im Strafraum zu Boden gegangen und hatte einen streng gepfiffenen Strafstoss herausgeholt. Das Team aus dem Ländle strich einen fast schon fürstlichen Lohn ein, gemessen an seiner dürftigen Leistung.

Sorgic nährt die Hoffnung – Carbonell zerstört sie

Den effektiven Bärendienst hatte seinen Farben indes Alex Carbonell erwiesen, der in der 50. Minute vorzeitig unter die Dusche geschickt worden war. Die spanische Nummer 14 im Mittelfeld der Heimmannschaft handelte sich in der unrühmlichen Rekordzeit von 42 (!) Sekunden Doppel-Gelb ein. Erst hatte er eine Verwarnung wegen Haltens kassiert, dann stieg er gegen Linus Obexer allzu ungestüm ein.

Dabei hatte sich die angezählte Elf von Trainer Fabio Celestini ab der 31. Minute auf dem Weg der Erlösung gewähnt. Auxerre-Zuzug Dejan Sorgic erzielte seinen 2. Saisontreffer. Nach einer ungenügenden Abwehr des Gäste-Keepers Benjamin Büchel, wurde ein Kopfball von Marvin Schulz zur optimalen Vorlage, die der Routinier nur noch einzuschieben brauchte.

Doch Luzern verpasste letztlich auch im 7. Meisterschaftsspiel die Siegpremiere. Durch das 1:1-Remis treten die beiden Kellerkinder an Ort.

So geht es weiter

Den nächsten Anlauf zum ersehnten Befreiungsschlag unternimmt der FCL in einer Woche bei Servette. Vaduz misst sich gleichentags daheim gegen den FC Sion. Auch die Walliser haben noch keinen einzigen Dreier auf ihrem Konto.