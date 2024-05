Servette lässt in St. Gallen Punkte liegen – YB wird's freuen

St. Gallen und Servette trennen sich in der 35. Super-League-Runde in der Championship Group 1:1.

Die Genfer bleiben in der Tabelle damit hinter Lugano, das am Samstag bei YB gewann.

Im anderen Sonntagsspiel feiert der FCZ in Winterthur einen 3:1-Sieg.

St. Gallen hat auch im achten Super-League-Spiel in Folge seine Ungeschlagenheit wahren können. Gegen Servette benötigte es dazu auch eine Glanztat von Lawrence Ati Zigi eine knappe Viertelstunde vor Schluss. Timothé Cognat nahm die Kugel volley und zwang den FCSG-Keeper zu einer bärenstarken Parade.

Es wäre das insgesamt verdiente 2:1 für die Gäste gewesen, die nach der Pause deutlich mehr fürs Spiel taten als die Hausherren.

Das Team von Trainer Peter Zeidler hielt hinten dicht – und verhindert damit, dass Servette in der Tabelle den 2. Platz zurückerobert und bis auf fünf Punkte zu Leader YB aufschliesst.

Servette legt vor, St. Gallen antwortet

Zur Pause hatte es unentschieden gestanden. Die Ostschweizer konnten aus ihren spielerischen Vorteilen lange keinen Profit schlagen.

Im Gegenteil: Sie gerieten gar in Rückstand. Der technisch eigentlich so versierte Jordi Quintilla verlor im Mittelfeld den Ball. Cognat lief unbedrängt auf den FCSG-Kasten zu und vollendete mit einem Schlenzer in die entfernte Torecke (25.).

01:02 Video Cognat schlenzt die Genfer in Führung Aus Sport-Clip vom 12.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Die Antwort der «Espen» liess aber nicht lange auf sich warten. Eine Standardsituation löste im Kybunpark ein kleineres Erdbeben aus: Quintilla legte in der 31. Minute für Albert Vallci auf, der mit einem präzisen Flachschuss reüssierte – 1:1.

00:41 Video Vallci reüssiert nach einem Freistoss Aus Sport-Clip vom 12.05.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Bei etwas mehr Kaltblütigkeit hätte St. Gallen noch zuvor selbst in Führung gehen können. Nach einem weiten Einwurf stand Chadrac Akolo plötzlich alleine vor Servette-Keeper Jérémy Frick, der das Duell jedoch für sich entschied.

00:14 Video Akolo steht nach Einwurf alleine vor dem Servette-Tor Aus Sport-Clip vom 12.05.2024. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden.

So geht's weiter

St. Gallen gastiert am kommenden Donnerstag bei den Berner Young Boys. Die Partie gibt's ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei, Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Je nach Ausgang könnte YB dann den 17. Meistertitel fix machen. Servette reist tags zuvor in den Letzigrund und misst sich mit dem FCZ.