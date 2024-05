3:1-Erfolg in Winterthur

Der FCZ bezwingt Winterthur in der 35. Super-League-Runde in der Championship Group auswärts mit 3:1.

Dank des Vollerfolgs im Derby überholt der FCZ die Eulachstädter in der Tabelle und liegt nun auf einem Europacup-Platz (5.).

Im anderen Spiel vom Sonntag misst sich St. Gallen mit Servette. Das Spiel gibt's hier im Ticker.

Die Entscheidung im äusserst unterhaltsamen Kantonsderby fiel knapp 20 Minuten vor Schluss: Daniel Afriyie legte nahe der Strafraumgrenze für Amadou Dante ab. Dieser liess zwei Winterthur-Spieler stehen und drosch den Ball wuchtig in die Maschen – 3:1 (73.).

Keine Minute zuvor sah Antonio Marchesano seinen Flachschuss vom blitzschnell reagierenden Marvin Keller im Winterthurer Kasten zur Seite abgelenkt.

Ein Sinkflug stoppt, der andere geht weiter

Eine Schlussfeuerwerk vermochten die Gastgeber danach nicht mehr zu zünden. Sie hatten mit ihren vergebenen Chancen kurz nach der Pause gehadert, als ein Treffer von Silvan Silder wegen Abseits zurecht aberkannt wurde. Nach etwas mehr als einer Stunde forderten die Eulachstädter einen Penalty – der ihnen jedoch korrekterweise nicht zugesprochen wurde.

Und so setzte es für das Team von Trainer Patrick Rahmen in der Super League die dritte Niederlage de suite ab. Der FCZ konnte einer solchen Negativserie gleichzeitig ein Ende setzen: Auf der Schützenwiese jubelte die Mannschaft von Coach Ricardo Muniz erstmals seit drei Schlappen.

Zürcher drehen die Partie

In der ersten Hälfte waren die Winterthurer nach einem Eckball in Führung gegangen (16.). Die Zürcher brachten die Kugel nicht aus der Gefahrenzone, Remo Arnold stand zur richtigen Zeit am richtigen Ort und verwertete zum 1:0.

Praktisch eine Kopie dieses Tors spielte sich fünf Minuten später auf der anderen Seite ab. Jonathan Okita brachte den Ball bei einem Corner in die Gefahrenzone. Über Marc Hornschuh landete der Ball bei Armstrong Oko-Flex, der mit rechts abzog und einnetzte (21.).

Es war der erste FCZ-Treffer seit 335 Minuten. Und so etwas wie ein Dosenöffner, denn nur vier Minuten später jubelten die Gäste erneut. Wieder nach einem Eckball behielt Nikola Katic im Gewühl die Übersicht und vollendete akrobatisch zum 2:1 (25.).

So geht's weiter

Winterthur gastiert am kommenden Donnerstag beim FC Lugano im Cornaredo (20:30 Uhr). Der FC Zürich empfängt tags zuvor Servette im Letzigrund. Das SRF-Livespiel steigt am Donnerstagabend; die Affiche lautet YB gegen St. Gallen.