Der FC Basel kommt zuhause gegen Neuchâtel Xamax nicht über ein 1:1 hinaus.

Kemal Ademi (74.) rettet dem FCB nach Raphaël Nuzzolos Führungstreffer (29.) den einen Punkt.

Leader YB verliert in Genf gleich mit 0:3, Luzern unterliegt Lugano 1:2.

In der 5. Minute der Nachspielzeit hätte Kemal Ademi den FCB doch noch an die Tabellenspitze schiessen können. Doch der Basler Stürmer sah seinen Drehschuss von Matthias Minder – der Xamax-Ersatztorhüter war in der Schlussphase für den verletzten Laurent Walthert ins Spiel gekommen – mirakulös pariert.

Es war die letzte Aktion eines Spiels, in dem die Basler lange Zeit einem Rückstand hinterhergerannt waren. Erst in der 74. Minute erzielte Ademi nach einer flachen Hereingabe des quirligen Edon Zhegora den 1:1-Ausgleich.

Magnins Taktik geht lange auf

Bereits in der 1. Halbzeit war Basel zwar die aktivere Mannschaft gewesen, musste aber dennoch mit einem Rückstand in die Pause gehen. Denn die Taktik von Joel Magnin, seinen beim Cup-Debakel gegen Lausanne bereits zur Pause ausgewechselten Torjäger Raphaël Nuzzolo als einzige Spitze laufen zu lassen, war voll aufgegangen.

Nuzzolo stellte die Basler Defensive immer wieder vor Probleme und traf nach einer knappen halben Stunde zur Führung der Gäste. Von Taulant Seferi herrlich in die Tiefe geschickt, liess der 36-Jährige erst Omar Alderete ins Leere rutschen und erwischte dann Jonas Omlin in der nahen Ecke.

Xamax rutscht auf den Barrage-Platz

Trotz des unerwarteten Punktgewinns in der Ferne fällt Xamax in der Tabelle auf den 9. Rang zurück, weil Lugano bei Maurizio Jacobaccis Premiere an der Seitenlinie gegen Luzern gewinnt. An der Spitze bleibt es derweil spannend: Leader YB, Verfolger Basel und das drittplatzierte St. Gallen trennt jeweils nur ein Punkt.

Sendebezug: SRF zwei, «Super League - Goool», 03.11.2019, 18:00 Uhr