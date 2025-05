Per E-Mail teilen

Sion und St. Gallen trennen sich im Spiel der 36. Runde in der Relegation Group 1:1 unentschieden.

Die St. Galler können damit auch im 6. Auswärtsspiel in Folge nicht gewinnen, Sion schafft den definitiven Klassenerhalt noch nicht.

Im anderen Spiel des Abends schlägt der FC Zürich im Kantonsderby Winterthur nach 0:1-Rückstand mit 4:1.

St. Gallen kann in der Fremde weiterhin nicht gewinnen. Die «Espen» spielen im Tourbillon bei Sion 1:1 und warten seit nunmehr sechs Auswärtsspielen auf einen Vollerfolg. Es ist dies zudem das vierte 1:1-Unentschieden in den letzten sieben Meisterschaftspartien.

Dabei hätte Chadrac Akolo die St. Galler in der 66. Minute zum Sieg schiessen können respektive müssen. Nach einer flachen Hereingabe von Hugo Vandermersch landete der Ball beim Ostschweizer Stürmer, der nur noch einschieben musste. Doch Akolo brachte das Kunststück fertig, das Leder aus kürzester Distanz neben den Kasten zu bugsieren.

Sion noch nicht durch

Die zweite Halbzeit begann aus St. Galler Sicht denkbar schlecht. Die Sittener waren entschlossen aus der Kabine gekommen und drückten sofort auf den Ausgleich. Nach vier Minuten traf Benjamin Kololli mit seinem schwächeren linken Fuss in die linke untere Ecke zum 1:1.

Trotz verheissungsvollem Start in den zweiten Durchgang gelang es Sion danach kaum mehr, sich gefährliche Chancen zu erarbeiten. Aufgrund des Unentschiedens ist der Klassenerhalt rechnerisch noch nicht in trockenen Tüchern.

Das Team von Didier Tholot hat es aber in den eigenen Füssen. Mit einem Sieg im kommenden Spiel gegen das Schlusslicht GC wäre der Verbleib in der Super League aber Tatsache.

Verdiente St. Galler Führung kurz vor der Pause

Sion hatte spielbestimmend begonnen und in der 8. Minute durch den Freistoss-Versuch von Ilyas Chouaref die erste gute Torchance der Partie zu verzeichnen gehabt. Danach übernahmen die Ostschweizer weitestgehend das Spieldiktat.

In der 26. Minute hätte St. Gallen bereits in Führung gehen können, als Lukas Daschner mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumkante am Lattenkreuz scheiterte. Danach liess auch Stürmer Willem Geubbels eine 100-prozentige Chance liegen (39.).

Kurz vor der Pause fiel das 1:0 für das Team von Enrico Maassen doch noch. Geubbels fand auf der rechten Seite viel Platz vor und versuchte, Sturmkollege Akolo einzusetzen. Dieser verpasste den Ball zwar, der aufgerückte Konrad Faber war aber zur Stelle und brachte sein Team mit seinem Premierentor im Trikot des FC St. Gallen in Führung.

So geht's weiter

Beide Teams stehen am kommenden Samstag wieder im Einsatz. Sion empfängt zuhause das abstiegsbedrohte GC, St. Gallen bekommt es ebenfalls im heimischen Stadion mit dem FC Zürich zu tun.

Super League