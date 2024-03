Wohl so mancher Basler Fan im St. Jakob-Park dürfte sich in der 2. Halbzeit gefragt haben, weshalb ein solch spielfreudiges und angriffslustiges Team den 9. Rang in der Super League belegen kann. Die Mannschaft von Fabio Celestini schnürte Winterthur an dessen Strafraum nämlich regelrecht ein und drückte vehement auf das 1:1.

Doch das verflixte Tor wollte den Baslern einfach nicht gelingen. Nicht, als Benjamin Kololli nach einem zuvor geblockten Schuss in der 55. Minute aus kurzer Distanz abziehen konnte und am glänzend reagierenden Marvin Keller im FCW-Tor scheiterte. Auch nicht, als Dominik Schmid 2 Zeigerumdrehungen später aus spitzem Winkel über das Tor schoss. Und als in der 76. Minute Keller endlich überwunden war, stand Thierno Barrys Schulterabnahme im Fünfmeterraum die Querlatte im Weg.

Missverständnis führt zum Ausgleich

Den Ausgleichstreffer hätte der FCB zu diesem Zeitpunkt längst verdient gehabt. Als den Baslern in der Schlussphase die Hoffnung zu entgleiten schien, kam das erlösende Tor in Form eines Geschenks doch noch. Nach einer langen Flanke in den FCW-Strafraum kam es zwischen Keller und Souleymane Diaby zu einem Missverständnis: Der Torhüter wollte zum Ball eilen, während Diaby ihm den Ball zurückköpfelte. Keller versuchte, die an ihm vorbeirollende Kugel noch vor der Linie zu retten, kam aber knapp zu spät

00:47 Video Diaby köpfelt den Ball unglücklich ins eigene Tor Aus Sport-Clip vom 16.03.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

So gelang den Hausherren das hochverdiente 1:1 in der 85. Minute auf glückliche Art und Weise doch noch. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Schlusspfiff. Der FC Winterthur bleibt damit im 7. Liga-Spiel in Folge ohne Niederlage, Basel verpasst durch den Punktgewinn einen Befreiungsschlag und bleibt im Tabellenkeller stecken.

Dank Sonntagsschuss zur Führung

Im 1. Durchgang waren die beiden Mannschaften zunächst mehrmals an einem Torerfolg vorbeigeschrammt. In einer attraktiven Hälfte mit spielerischen Vorteilen für den FC Basel war es in der 17. Minute Kololli, der mit einem platzierten Schlenzer an Keller scheiterte. 8 Minuten später traf Sayfallah Ltaief mit einem schnellen Abschluss nach einem Haken auf der Gegenseite nur den Pfosten.

Ein Tor gab es für das Publikum vor der Pause aber doch noch zu sehen, ja zu bestaunen. Wieder stand Ltaief, über dessen linke Seite Winterthur immer wieder gefährlich wurde, am Ursprung der Szene. Mit Tempo zog der Tunesier an den Strafraum, eroberte sich das Spielgerät nach einem Ballverlust zurück und spielte den im Strafraum postierten Diaby an. Der Linksverteidiger legte zurück zu Basil Stillhart, der sich aus rund 20 Metern ein Herz fasste und den Ball mit einem Sonntagsschuss unter das linke Lattenkreuz hämmerte.

00:42 Video Stillhart bringt den FCW mit Sonntagsschuss in Führung Aus Sport-Clip vom 16.03.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

So geht es weiter

Wegen der Nationalmannschaftspause legt die Super League nach dieser Runde eine Pause ein. Weiter geht es für die beiden Teams am 30. März. Winterthur empfängt auf der Schützenwiese Servette, Basel misst sich im TV-Spiel der 29. Runde zuhause mit dem FC Zürich.