Milton Valenzuela Er traf zuletzt gegen Yverdon und nach einer längeren Durststrecke nun erneut gegen den gleichen Gegner.

Lugano konsolidiert dank seinem 4. Sieg in Serie den 3. Rang in der Super League.

Die Tore beim verdienten 2:0 im Cornaredo gegen Yverdon gehen auf das Konto von Hadj Mahmoud (37.) und Milton Valenzuela (58.).

In den früheren Samstags-Spielen kommt es bei GC vs. FC St. Gallen sowie bei Basel vs. Winterthur zu je einem 1:1-Unentschieden.

Wenn sich Lugano mit Yverdon misst, kann es in dieser Saison nur einen logischen Sieger geben: die Tessiner. So war es auch beim 3. Aufeinandertreffen in der Super League 2023/24. Allerdings musste das Team von Trainer Mattia Croci-Torti im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Duellen – einem 6:1 und 5:0 – zurückbuchstabieren. Diesmal fiel der Erfolg im Cornaredo mit einem 2:0 etwas magerer aus.

Das liegt auch am erst Anfang Jahr dazugestossenen Waadtländer Keeper Paul Bernardoni. Der Franzose war von Anfang an ein vielbeschäftigter Mann, vereitelte aber immer wieder Chancen. Doch da seine Vorderleute über die vollen 90 Minuten deutlich zu harmlos und uninspiriert agierten, stand auch ein solider Bernardoni mit dem Aufsteiger letztlich auf verlorenem Posten.

Erstmals schlug es in der 37. Minute hinter ihm ein. Im Nachgang an einen Yverdon-Corner ging es zügig in die andere Platzhälfte. Uran Bislimi fand nach einer sehenswerten Spielverlagerung auf links Hadj Mahmoud. Dieser behauptete sich mit einer feinen Einzelaktion gegen Boris Cespedes und fand dann aus rund 20 Metern die Lücke. Sein Schuss ins untere Eck war exakt platziert.

Wieder mal Valenzuela und immer wieder Steffen

Schon mit Anpfiff der zweiten Hälfte konnten die Luganesi einen Gang zurückschalten – zu einseitig waren die Stärkeverhältnisse verteilt, und zu sehr hatten sie als eigentlich einzig aktive Mannschaft die Partie unter Kontrolle. Ein schneller Umschaltmoment in der 58. Minute räumte schliesslich auch auf der Resultattafel die letzten Zweifel aus dem Weg.

Einen langen Ball von Renato Steffen auf den linken Torpfosten verwertete Milton Valenzuela zum 2:0. Es war dies erst sein 2. Saisontor – seit dem 13. August und einem Goal gegen Yverdon (!) hatte der Argentinier nicht mehr getroffen. Derweil liess sich Nationalspieler Steffen bereits seine 11. Vorlage notieren.

Mit dem 4. Erfolg in Serie konsolidierte Lugano den 3. Tabellenrang. Ein erschreckend tatenloses Yverdon kassierte derweil schon die 4. Niederlage aus den letzten 5 Partien und taucht an Position 8 mit nun schon 8 Zählern Rückstand auf die Top 6 im Niemandsland der Tabelle ab.

So geht es weiter

In der Meisterschaft kommt es infolge Einsätzen mit den Nationalteams – die Schweiz testet gegen Dänemark (23.3.) und Irland (26.3.) – zu einem Unterbruch. Lugano reist für die fünftletzte Runde vor der Aufsplittung am 30. März zum Schlusslicht Stade-Lausanne-Ouchy. Yverdon empfängt am Ostermontag den Spitzenreiter YB.