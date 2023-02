Genf muss sich im Heimspiel gegen Winterthur in der 22. Runde der Super League mit einem 1:1 zufriedengeben.

Joaquin Ardaiz beschert den Eulachstädtern dank seinem Ausgleichstreffer in der 52. Minute einen wichtigen Punkt.

In den weiteren Sonntagsspielen feiert Luzern einen knappen 1:0-Erfolg über GC, Lugano kommt gegen Basel nach 2:0-Führung nicht über ein 2:2 hinaus.

In Rückstand liegend kamen die Gäste aus Winterthur konzentriert aus der Kabine. Bruno Berners Mannschaft wollte schnellstmöglich den Ausgleich herbeiführen. In der 52. Minute war es dann soweit: Mit 3 schnellen Pässen hebelten die Eulachstädter die gesamte Genfer Verteidigung aus. Thibault Corbaz schickte Stürmer Joaquin Ardaiz mit einem Steilpass in den Strafraum, wo sich der Uruguayer keine Blösse gab und zum 1:1 einnetzte.

Der Winterthurer Ausgleichstreffer verlieh der Partie neuen Schwung. Auf beiden Seiten häuften sich die Chancen:

62. Minute: Servettes Chris Bedia kommt nach einem Corner über Umwege im Fünfmeterraum an den Ball. Mit dem Rücken zur Tor schiebt er das Spielgerät per Hacke in Richtung Tor. FCW-Goalie Markus Kuster lenkt dieses aber hauchdünn am linken Pfosten vorbei.

Nach einem Winterthurer Eckball geht Remo Arnold im Strafraum vergessen. Mit der Schulter scheitert er jedoch am Pfosten.

Auf der Suche nach einer Lücke im Defensivblock der Gäste lassen die Genfer den Ball um den gegnerischen Strafraum herum laufen. Schliesslich sieht Yoan Severin eine Öffnung. Kuster hält seinen Abschluss jedoch fest.

Die Schlussphase war eingeläutet. Beide Fanblöcke peitschten ihre Teams nach vorne und hofften auf den Lucky Punch. Insbesondere Servette hätte diesen in den Schlussminuten durchaus verdient gehabt. Beherzt verteidigende Winterthurer liessen aber kein weiteres Gegentor zu.

Schliessen 00:36 Video Ardaiz schliesst sehenswerte Kombination zum Ausgleich ab Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden. 00:43 Video Beide Teams vergeben Chancen auf den Führungstreffer Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Staubli annulliert Strafstoss

Bereits nach etwas mehr als vier Minuten hatte die Partie in Genf den ersten Aufreger erlebt. Miroslav Stevanovic sah seine Hereingabe von der rechten Seite von Souleymane Diabys Arm im Strafraum abgewehrt. Schiedsrichterin Esther Staubli zeigte auf den Punkt.

Bevor der Penalty allerdings ausgeführt werden konnte, wurde sie von VAR Fedayi San zum Bildschirm berufen. Dort sah sie, dass Diabys rechter Arm nahe am Körper angelegt war und nahm den Elfmeter daher zurück.

Genfer Führungstor kurz vor der Pause

Die Szene im Winterthurer Strafraum sollte lange der emotionale Höhepunkt bleiben in einer Halbzeit, in der sich beide Mannschaften zwar gewillt, im Spiel nach vorne aber zu inkonsequent zeigten. Doch dann arbeiteten sich die Genfer in der 42. Minute noch einmal in den gegnerischen Sechzehner vor.

Bedia steckte mit einem kurzen Pässchen nach links durch für Severin, der seine Farben mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck in Front brachte und sein erstes Super-League-Tor erzielte. Die im Strafraum zahlreich anwesenden Gäste schienen gedanklich schon beim Pausentee.

Schliessen 00:34 Video Severin bringt Servette mit Flachschuss ins weite Eck in Front Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden. 00:28 Video Staubli nimmt Hands-Elfmeter nach Videostudium zurück Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Servette zuhause weiter ungeschlagen

Durch die knappe, letztlich aber gerechte Punkteteilung mit den Eulachstädtern blieben die Genfer auch im 11. Heimspiel der laufenden Spielzeit ungeschlagen. Auf der anderen Seite freute sich Winterthur nach 7 Niederlagen in Folge gegen Genf wieder einmal über einen Zähler. Damit zieht das Team von Bruno Berner in der Tabelle mit Sion gleich.

Gedenken an Erdbebenopfer Box aufklappen Box zuklappen Der 22. Spieltag in der Super League sowie die 23. Challenge-League-Runde stehen an diesem Wochenende ganz im Zeichen der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien vom 6. Februar. Nebst einer Gedenkminute vor sämtlichen Partien ruft die Swiss Football League in Zusammenarbeit mit Unicef zu Spenden auf. Beim verheerenden Erdbeben vor knapp 3 Wochen kamen mehr als 50'000 Menschen ums Leben.

So geht es weiter

Für Servette steht am Donnerstag der Cup-Viertelfinal in Rotkreuz an (ab 20:10 Uhr live bei SRF). Das in diesem Wettbewerb bereits ausgeschiedene Winterthur empfängt am Samstag in der Super League Leader YB auf der Schützenwiese.