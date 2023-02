In der 22. Runde der Super League schlägt Luzern zuhause GC mit 1:0.

Der einzige Torschütze ist Martin Frydek nach einem Freistoss.

In den anderen Sonntagsspielen fordert Servette den FC Winterthur und Lugano tritt zuhause gegen den FC Basel an.

Martin Frydek ist der Mann für die Freistösse beim FC Luzern. Nachdem in der 76. Minute Asumah Abubakar kurz vor der Strafraumgrenze nur noch mit einem Foul gestoppt werden konnte, übernahm der Tscheche die Verantwortung für den Freistoss. In einer einstudierten Variante, bei welcher sich eine Luzerner Mauer auflöste, zirkelte der 30-Jährige den Ball zum 1:0 in die linke untere Torecke. GC-Keeper André Moreira hatte keine Abwehrchance.

00:21 Video Frydek verwandelt Freistoss zur Luzerner Führung Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Giorgio Continis GC vermochte keine Leistungssteigerung mehr zu zeigen. Luzern verteidigte in der Schlussviertelstunde souverän und konnte immer wieder zu gefährlichen Nadelstichen ansetzen.

GC mit guter erster Halbzeit

Dabei startete GC gut in die Partie. Die Grasshoppers näherten sich mit einigen Chancen dem Tor von Pascal Loretz an. Die beste Gelegenheit hatte Bendeguz Bolla: Sein Geschoss konnte von Loretz in höchster Not noch über die Latte gelenkt werden. Der junge Torhüter setzt seine Serie damit fort. Der 19-Jährige ist aus dem Spiel heraus immer noch unbezwungen – in der zweiten Halbzeit hatte er dann einen ruhigeren Nachmittag.

So geht es weiter

Die Luzerner müssen am nächsten Samstag zu Hause zum verspäteten Fasnachts-Duell gegen Basel antreten. Die «Hoppers» müssen zu einer weiteren Auswärtspartie. Am Sonntag geht es in den Kybunpark gegen den FC St.Gallen.