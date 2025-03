In der 27. Super-League-Runde trennen sich Luzern und Basel mit einem 1:1.

Kurz vor der Pause geht der FCB nach einem Fehler von Luzerns Stefan Knezevic in Front.

Gut eine Viertelstunde vor Schluss gleicht der FCL-Verteidiger in Torjägermanier aus.

Es musste fast Stefan Knezevic sein, der den FC Luzern im ausverkauften Heimspiel gegen Basel doch noch belohnte. Der Innenverteidiger, der bei Basels 1:0 nicht gut ausgesehen hatte, traf in der 78. Minute zum vielumjubelten Ausgleich. Beim 1:1 blieb es bis zum Schluss – ein alles in allem gerechtes Unentschieden nach einem guten FCB in der ersten und einem guten FCL in der zweiten Halbzeit.

Geniale Aktion von Traoré

Der FC Basel war in der Zentralschweiz nicht als Tabellenführer angetreten. Weil Servette am frühen Nachmittag mit 3:1 gesiegt hatte, wurde der FCB vom Leaderthron verdrängt und entsprechend unter Zugzwang gesetzt. Davon angestachelt zeigte das Team von Trainer Fabio Celestini eine gute erste Hälfte. Nach etwas mehr als einer halben Stunde traf Anton Kade wuchtig nur die Latte, rund 10 Minuten später traf Bénie Traoré.

Der Stürmer aus der Elfenbeinküste erzielte in der 41. Minute mit einem schönen Schlenzer in die weite Ecke das 1:0. Es war das 1. Tor des 22-Jährigen seit dem 9. November 2024. So genial die Aktion von Traoré war, ein Teil des Goals ging auf die Kappe von FCL-Verteidiger Knezevic. Das Luzerner Eigengewächs verpasste es, den Ball im eigenen Strafraum zu klären.

Knezevic erlöst FCL

Mit dieser Führung im Rücken stellte Basel das Fussballspielen im 2. Durchgang dann aber weitgehend ein – was auch daran gelegen haben dürfte, dass Kreativspieler Xherdan Shaqiri nach 45 Minuten vorsichtshalber in der Kabine blieb und durch Gabriel Sigua ersetzt wurde.

Die Luzerner hingegen witterten im «Fasnachtsgipfel» ihre Chance, hier doch noch etwas Zählbares zu holen. Erst verzweifelte das Heimteam in Person von Thibault Klidjé (47.) und Tyron Owusu (55.) noch an Marwin Hitz. Bei Knezevics Abschluss hatte dann aber auch der FCB-Goalie keine Chance mehr.

Im Anschluss an einen Freistoss, den Knezevic selbst herausgeholt hatte, verlor Basels Kade an der Seitenlinie den Ball. Anschliessend konnte Sigua die Hereingabe nicht klären, wodurch Knezevic aus gut 14 Metern zum Abschluss kam. Wie ein Torjäger platzierte der Defensivspezialist den Ball zum 1:1 in der linken unteren Ecke – sehr zur Freude der Luzerner, die damit am Spitzenduo Servette und Basel dranbleiben.

So geht's weiter

Am kommenden Sonntag empfängt Basel die Young Boys (16:30 Uhr), am Samstag gastiert der FC Luzern beim FC Zürich (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei).

