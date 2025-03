Sion feiert in der 27. Runde der Super League einen 2:1-Heimsieg gegen Lugano.

Für die Walliser ist es erst der 2. Vollerfolg in der Meisterschaft seit dem Jahreswechsel.

Lugano kann zwar seine Torflaute beenden, Punkte resultieren aber abermals keine.

In den anderen Sonntagsspielen jubelt Servette beim FCZ, während Luzern und Basel unentschieden spielen.

Zentimeter fehlten in der 93. Minute und Lugano hätte seine Niederlagen-Serie gestoppt: Nach einer Flanke kam Antonios Papadopoulos im Strafraum frei zum Schuss. Der Verteidiger traf den Ball eigentlich wunschgemäss. Doch statt im Netz landete das Leder am Aussenpfosten. So rettete Sion den knappen 2:1-Erfolg über die Zeit.

Für Lugano war es die 5. Pflichtspiel-Niederlage in Serie. Inzwischen hat man in der Super League 3 Pleiten aneinandergereiht. Zudem schied man im Cup beim Promotion-League-Klub Biel aus und verlor in der Conference League das Achtelfinal-Hinspiel in Celje (SLO).

Nach 13 Minuten steht es 1:1

Immerhin konnten die Luganesi nach wettbewerbsübergreifend 374 Minuten ihre Torflaute beenden. Es bedurfte hierfür allerdings einen Penalty. Nach einem Foul von Sion-Keeper Timothy Fayulu an Lukas Mai verwandelte Anto Grgic den Elfmeter sicher und stellte in der 13. Minute auf 1:1. Zuvor hatte Benjamin Kololli Sion aus abseitsverdächtiger Position in Führung gebracht (3.).

Auch nach der munteren Startphase bekamen die Zuschauer im Tourbillon eine unterhaltsame Partie zu sehen. Das nächste Tor – es sollte die Vorentscheidung sein – fiel allerdings erst nach etwas über einer Stunde. Nach einem Foul von Luganos Goalie Amir Saipi an Théo Bouchlarhem zeigte Schiedsrichter Johannes von Mandach auf den Punkt. Ali Kabacalman lief an – doch Saipi machte seinen Fehler wieder gut.

Die Freude der Luganesi dauerte aber nur wenige Sekunden: Den folgenden Eckball brachte Kololli ins Zentrum, wo Gora Diouf mit dem Kopf zur Stelle war. Yanis Cimignani versuchte auf der Linie noch zu klären. Er tat dies aber mehr schlecht als recht und der Ball fand den Weg zum 2:1 ins Tor.

Dabei blieb es bis zum Schluss. Nach dieser Niederlage liegt Lugano (4.) nun schon 6 Zähler hinter Leader Servette. Der FC Sion (9.) konnte den Rückstand auf Platz 6 auf 6 Punkte verkürzen.

So geht es weiter

In der Super League geht es für beide Teams am kommenden Sonntag weiter. Sion gastiert bei den Grasshoppers, Lugano empfängt Schlusslicht Winterthur. Vorher sind die Tessiner indes noch in der Conference League gefordert: Am Donnerstag kommt es in Thun zum Achtelfinal-Rückspiel gegen Celje.

