Am 6. Spieltag der Super League verpassen die Grasshoppers beim 1:2 in Yverdon den 2. Sieg in Folge.

Giotto Morandi bringt die Gäste in den Startminuten in Front. Boris Cespedes und spät Hugo Komano drehen das Spiel.

Im Parallelspiel am Samstagabend zwischen Sion und Basel gibt es ein 1:1.

Vor den Augen von GC-Präsidentin Stacy Johns haben die Grasshoppers im Stade Municipal bei Yverdon Sport den 2. Vollerfolg in Serie verpasst. Mehr noch: Nach dem überzeugenden ersten Saisonsieg am vergangenen Samstag gegen Sion (3:1) resultierte im Kanton Waadt eine bittere 1:2-Niederlage – der 4. Nuller im 6. Spiel.

In der 82. Minute reichte Yverdon Sport nach einem geblockten Schuss ein weiter, hoher Ball von Marley Aké, um die GC-Defensive auszuhebeln. Der in der 66. Minute eingewechselte Stürmer Hugo Komano enteilte dem verdutzten Kristers Tobers und schob allein vor Goalie Justin Hammel locker ein. Es war der Siegtreffer, weil GC in den Schlussminuten zu keiner Antwort mehr fähig war.

GC mit Blitzstart

Begonnen hatte die Begegnung für die Zürcher ideal. Nach nicht mal 3 Minuten stand es 1:0 für das Team von Trainer Marco Schällibaum an dessen alter Wirkungsstätte. Giotto Morandi verwertete einen Pass von Young-Jun Lee mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze. Weil Tsiy Ndenge dabei aber in Abseitsposition im Blickfeld von YS-Goalie Paul Bernardoni gestanden hatte, wurde das Tor noch überprüft – und doch gegeben.

00:33 Video Morandi bringt die Grasshoppers früh in Führung Aus Sport-Clip vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Gestärkt durch diesen Start kontrollierten die «Hoppers» in der Folge das Geschehen, ohne viel anbrennen zu lassen. Die Gastgeber setzten hin und wieder Nadelstiche, nach einem Gewaltsschuss von Ndenge aus der zweiten Reihe waren die Gäste aber näher dran an einem weiteren Tor (23.).

Waadtländer Reaktion nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel hielt die knappe GC-Führung nicht lange. Eine Freistossflanke von Franco Gonzalez in den Strafraum nickte Boris Cespedes, der sich im Zweikampf mit Dirk Abels durchsetzte, zum 1:1 in den Kasten (49.). Geschockt vom Gegentor hatten die Grasshoppers das Geschehen danach nicht mehr so im Griff wie noch in Durchgang 1. Yverdon fand immer besser ins Spiel.

00:23 Video Cespedes gleicht für Yverdon per Kopf aus Aus Sport-Clip vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Dann ergab sich in der 74. Minute für GCs Awer Mabil die grosse Chance, seine Farben wieder in Front zu schiessen. Doch der Australier zielte nach einer flachen Hereingabe von Asumah Abubakar zu zentral, Bernardoni konnte den Direktschuss sicher parieren. Und weil YS-Trainer Alessandro Mangiarratti mit der Einwechslung des Neuzugangs Komano ein goldenes Händchen bewies, durften sich die Waadtländer über den ersten Saisonsieg freuen.

So geht es weiter

Erstmal steht die knapp zweiwöchige Nati-Pause an. Dann geht es mit der 2. Runde im Schweizer Cup weiter: GC muss am Freitag, 13. September, nach Thun – Yverdon Sport gleichentags zum SC Emmen.