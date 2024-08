Nach zuletzt 3 Siegen in Serie muss sich das formstarke Basel am 6. Spieltag der Super League auswärts bei Sion mit einem 1:1 begnügen.

Ajeti bringt den FCB früh in Front, Chouaref gleicht noch vor der Pause aus.

In der zweiten 18:00-Uhr-Partie kommt Yverdon zum einem 2:1-Erfolg über GC.

Am Ende musste Basel mit dem einen Punkt fast schon zufrieden sein. Die Sittener erspielten sich in der 86. Minute die beste Chance der gesamten zweiten Halbzeit, doch Dejan Sorgic sah seinen Schuss in die weite Ecke auf herausragende Art und Weise von Marwin Hitz entscheidend abgewehrt.

00:20 Video Hitz hält den Punkt für den FCB mit toller Parade fest Aus Sport-Clip vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Nicht einmal Schiedsrichter Stefan Horisberger und seine Assistenten hatten diese Parade auf dem Schirm, anders ist der nicht gegebene Eckball im Anschluss an den Hechtflug nicht zu erklären. Stattdessen kassierte Sorgic wegen Reklamierens die gelbe Karte.

Sion suchte auch im Anschluss vehementer den Siegtreffer, während Basel langsam aber sicher die Kräfte ausgingen. Kurz vor Abschluss der regulären Spielzeit unterband Leon Avdullahu einen Sittener Konter und sah für sein taktisches Foul an Kevin Bua folgerichtig die gelb-rote Karte. Aus der kurzen Überzahl resultierte für die Gastgeber aber nichts Zählbares mehr.

Basler Blitzstart, Chouarefs Energieanfall

Zu Beginn der Partie hatte vieles auf einen weiteren Basler Erfolg hingedeutet. Bereits in der 5. Minute staubte Albian Ajeti eine ungenügende Befreiung von Sion-Verteidiger Joel Schmied zum 1:0 ab. Anstatt den Schwung gleich mitzunehmen, flachte die Partie in der Folge merklich ab.

Sion nutzte die FCB-Passivität aus, um zurück ins Spiel zu finden. Goalie Timothy Fayulu lancierte mit einem langen hohen Ball auf den Flügel Ilyas Chouaref, der sofort das 1-gegen-1 suchte. Der Franzose schüttelte Adrian Barisic problemlos ab und zog noch ab, bevor Avdullahu dazwischen kommen konnte. Mit einem harten Flachschuss erwischte Chouaref Hitz in der nahen Ecke – 1:1 nach 26 Minuten.

00:38 Video Chouaref findet die Lücke in der nahen Ecke Aus Sport-Clip vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

So geht es weiter

Mit Ausnahme der beiden Tore waren Strafraumaktionen im Tourbillon Mangelware. Auch die nach der Pause eingewechselten Kevin Carlos und Xherdan Shaqiri konnten dem Spiel keine entscheidenden Impulse mehr geben. Und so musste sich Basel nach zuletzt drei Siegen in Serie die Punkte teilen. In der Tabelle bleiben Sion und der FCB somit mit je 10 Punkten im Gleichschritt.

Nun geht es in die Nati-Pause. Damit erhalten die Teams Zeit für Feinjustierungen und die Neuzugänge die Möglichkeit, sich an das neue Umfeld zu gewöhnen. Für Sion geht es am 13. September in den Sechzehntelfinals des Schweizer Cups bei YF Juventus weiter. Basel reist am 15. September zu Stade Nyonnais.