Servette bezwingt Xamax in der 34. Runde der Super League zu Hause mit 4:1.

Genf sorgt in der 2. Halbzeit mit 3 Toren für den Unterschied.

Während Servette den 4. Tabellenplatz festigt, steht Neuenburg vor dem Abstieg.

In den anderen Partien vom Sonntag bezwingt YB Luzern mit 1:0, Basel und Lugano trennen sich 4:4.

Gerade einmal 32 Sekunden waren in der 2. Halbzeit gespielt, als Miroslav Stevanovic im Stade de Genève den Ball zum 2:1 in die Maschen beförderte. Dem Tor vorausgegangen war ein schönes Solo von Koro Koné.

Dieser Treffer war der Auftakt zu einer überlegenen Halbzeit des Teams von Trainer Alain Geiger. Die Genfer dominierten das vor allem defensiv überforderte Xamax beinahe nach Belieben. In der 53. Minute war es erneut Stevanovic, der für den nächsten Treffer verantwortlich zeichnete.

Dass in der Folge nicht noch mehr Tore fielen, hatten die Gäste vor allem ihrem Schlussmann Laurent Walthert zu verdanken, der einige gute Chancen der Servettiens zunichtemachte. Machtlos war er erst in der 82. Minute wieder, als Boris Cespedes das Leder aus kurzer Distanz über die Linie spitzelte.

Umkämpfte 1. Halbzeit

In den ersten 45 Minuten wurde vor allem auf Seiten der Neuenburger mit harten Bandagen gekämpft. Samir Ramizi (2.), Janick Kamber (13.) und Marcis Oss (15.) machten in der Startphase mit groben Aktionen auf sich aufmerksam. Gleich dreimal zückte Schiedsrichter Alessandro Dudic die gelbe Karte.

In der Folge traten die Mannschaften auch spielerisch in Erscheinung. Nach schlechter Verteidigungsarbeit der Neuenburger verwandelte Koné in der 21. Minute einen Abpraller von Xamax-Goalie Walthert. 10 Minuten vor der Pause war es Routinier Raphaël Nuzzolo, der nach katastrophalem Ballverlust von Servette-Verteidiger Steve Rouiller zum Ausgleich einnetzte.

Xamax vor dem Gang in die Challenge League

Mit dieser neuerlichen Niederlage ist für Xamax der Klassenerhalt kaum mehr zu schaffen. Rein rechnerisch liegt das neuntplatzierte Sion zwar noch in Reichweite, doch haben die Sittener eine Partie weniger ausgetragen. Servette zementiert derweil den 4. Europacup-Platz und kann kaum mehr vom FCZ eingeholt werden.

In der zweitletzten Runde ist Servette zu Gast im Tessin beim FC Lugano. Xamax tritt auswärts bei St. Gallen an.