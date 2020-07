YB gewinnt am 34. Spieltag im heimischen Wankdorf gegen Luzern mit 1:0.

Für die 3 Punkte gegen den FCL sorgt Jean-Pierre Nsame mit seinem 30. Saisontor.

Dem Meister fehlen damit noch 2 Punkte zur sicheren Titelverteidigung.

In den anderen Sonntagspartien trennen sich Basel und Lugano 4:4 und Servette besiegt Xamax 4:1.

Nach dem 3:1-Sieg von St. Gallen in Zürich am Samstag war die Aufgabe für YB klar: Im Heimspiel gegen Luzern lag ein Ausrutscher nicht drin, sollte das beruhigende 5-Punkte-Polster nicht eingebüsst werden.

72 Minuten lang mühte sich Gelb-Schwarz gegen Luzern. Mal für Mal scheiterten die Berner am starken Luzerner Schlussmann Marius Müller. Doch dann – kurz vor Anbruch der «YB-Viertelstunde» – wurde auf der rechten Seite Michel Aebischer freigespielt. In der Mitte vergassen die Luzerner ausgerechnet YB-Topskorer Jean-Pierre Nsame und der Kameruner erzielte mit seinem 30. Saisontreffer das 1:0.

YB mit mehr als einem Bein Meister

Nsame hat damit 2 Spieltage vor Saisonende den Super-League-Rekord von Seydou Doumbia aus dem Jahr 2010 eingestellt. Viel wichtiger aber: YB steht kurz vor der Titelverteidigung.

Aus den verbleibenden beiden Partien in Sion (am Freitag) und gegen St. Gallen (am Montag, 3. August) braucht YB noch 2 Punkte zum 3. Meistertitel in Folge. Zudem spricht auch die Tordifferenz, die bei Punktgleichheit zum Zug kommt, im Vergleich mit St. Gallen klar für die Berner.

TV-Hinweis Aufgrund der Ausgangslage an der Tabellenspitze der Super League zieht die SRG ihren ersten «Wechsel-Joker» und zeigt am 31. Juli das Livespiel Sion - Young Boys statt St. Gallen - Xamax.

Müller stark, Wölfli arbeitslos

YB machte es am Sonntag gegen Luzern spannend. Schon in der 1. Halbzeit fehlte nicht viel zu einem YB-Tor. Doch entweder stand die Latte im Weg – wie bei Nsames Abschluss nach 20 Minuten – oder dann parierte FCL-Goalie Müller.

Nach der Pause ebbte der Berner Schwung kurzzeitig ab, Luzern kam aber zu keinem einzigen gefährlichen Abschluss auf das Tor von Marco Wölfli. Der Routinier, der den angeschlagenen Stammgoalie David von Ballmoos vertrat, erlebte einen geruhsamen Nachmittag.

Luzern zollte dagegen den vielen Ausfällen Tribut und erlitt die 4. Niederlage in Serie. Wie prekär die Personalsituation beim FCL derzeit ist, verdeutlicht ein Blick auf die Ersatzbank gegen YB: Alle Einwechselspieler zusammen – ohne Reserve-Goalie David Zibung – kamen auf nur gerade 134 Minuten Super-League-Erfahrung.