Winterthur feiert am 1. Spieltag der Super League einen 1:0-Heimsieg gegen St. Gallen.

Das entscheidende Tor gelingt Matteo di Giusto in der 70. Minute.

In den anderen Samstagspartien gewinnt der FCZ in Yverdon mit 1:0, GC verliert in Lugano 1:2.

Ausgerechnet der frisch eingewechselte Captain Lukas Görtler – das St. Galler Aushängeschild war nach einer Verletzung in der Vorbereitung noch leicht angeschlagen – war es, der sich in der 70. Minute den Ball von Souleymane Diaby abluchsen liess. Über Christian Gomis landete die Kugel bei Matteo di Giusto, der die Gelegenheit beim Schopf packte. Der 23-Jährige schlenzte aus 15 Metern gekonnt in die rechte Ecke und erzielte seinen 1. Treffer des Jahres.

Es war letztlich die entscheidende Szene, die zu einem eher schmeichelhaften Sieg für die Gastgeber führte. In der 84. Minute kamen die St. Galler bei einer Joker-Kombination zwar noch zur grossen Chance auf den Ausgleich. Markus Kuster im Tor der Winterthurer parierte Felix Mambimbis Direktabnahme nach Vorarbeit von Victor Ruiz aber und so brachten die Eulachstädter den Vorsprung über die Zeit.

St. Gallen mit mehr Spielanteilen

Die Partie in Winterthur hatte bereits munter begonnen. Schon in der Startviertelstunde mussten die beiden Torhüter ein erstes Mal eingreifen. Zigi parierte einen strammen Schuss Boubacar Fofanas von der Strafraumgrenze und Kuster wehrte einen Abschluss von Chadrac Akolo, Super-League-Torschützenkönig der letzten Saison, ab.

In der 22. Minute wurde es dann erstmals so richtig gefährlich. Isaac Schmidt tauchte nach einer Hereingabe von Bastien Toma sträflich alleine vor Kuster auf, der Winterthurer Schlussmann konnte die Kugel aber gerade noch neben das Tor lenken. Mit fortlaufender Spieldauer gewannen die Gäste aus der Ostschweiz immer mehr die Oberhand. Das Spiel der Hausherren war derweil von vielen kleinen Ungenauigkeiten geprägt

Akolo sündigt im Abschluss

Dass die Ostschweizer aber keinen Treffer zustande brachten, lag einerseits an der Qualität der Abschlüsse und andererseits am Winterthurer Abwehrbollwerk mit dem überragenden Kuster im Tor. Insbesondere Akolo kam allerdings trotzdem immer wieder zum Abschluss. Die nötige Genauigkeit liess der 14-fache Torschütze der letzten Saison aber noch vermissen.

Die Gastgeber stellten ihre Offensiv-Bemühungen zwischen der 20. und der 70. Minute derweil fast komplett ein, bis sie nach dem Ballgewinn von Diaby zum entscheidenden Nadelstich ansetzten. So entschied auch Ognjen Zaric das Duell der Neo-Trainer gegen Enrico Maassen für sich und setzte eine beeindruckende Heimstärke gegen St. Gallen fort. Aus den letzten 6 Direktduellen auf der Schützenwiese reisten die Grün-Weissen gleich 5 Mal ohne Punkte ab.

So geht es weiter

Während es für die Winterthurer am nächsten Sonntag in der 2. Super-League-Runde wieder ernst gilt, starten die Espen am Donnerstag in ihre Europacup-Kampagne. Gegen den kasachischen Vertreter Tobol Kostanay will man beim ersten Heimspiel der Saison den missglückten Saisonauftakt korrigieren, bevor am Sonntag Meister YB im Kybunpark zu Gast ist.