In der 1. Runde der Super League kommt der FCZ auswärts in Yverdon zu einem verdienten 2:0-Erfolg.

Die beiden Zürcher Tore schiessen die Neuzugänge Juan José Perea sowie Umeh Emmanuel.

Lugano siegt zum Auftakt gegen GC mit 2:1.

Die 90. Minute war gerade abgelaufen und Kevin Carlos nahm Anlauf. Nach einem Dribbling war zuvor Yverdons Fodé Sylla im Strafraum von Cheick Condé von den Beinen geholt worden. Carlos bot sich die perfekte Chance, für sein Team zum 1:1 auszugleichen. Doch dann meldete sich der VAR.

01:29 Video Kein Penalty, dafür auf der Gegenseite ein Platzverweis Aus Sport-Clip vom 20.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Schiedsrichter Johannes von Mandach schritt zur Seitenlinie und schaute gebannt auf den Monitor. Und er sah, dass unmittelbar vor der Penaltyszene auf der Gegenseite Zürichs Umeh Emmanuel von Mohamed Tijani als letzter Mann zu Fall gebracht worden war. Der Penaltypfiff wurde folgerichtig zurückgenommen und Tijani für dessen Notbremse vom Platz gestellt.

Statt 1:1 hiess es in der 101. Minute (!) 0:2. Der zuvor gefoulte Emmanuel machte für den FCZ den Deckel drauf und sicherte den Zürchern die ersten 3 Punkte der Saison. Es sind 3 verdiente Zähler, hatte die Mannschaft von Trainer Ricardo Moniz die 2. Halbzeit doch praktisch nach Belieben dominiert und sich eine Vielzahl von Top-Torchancen erspielt.

Zwei «Neue» treffen für den FCZ

Nicht nur der Schütze des Zürcher 2:0 ist eine Neuverpflichtung (Emmanuel kam von Botev Plovdiv (BUL)). Bereits den Führungstreffer hatte ein neuer Mann im FCZ-Kader erzielt. In der 72. Minute zog der Kolumbianer Juan José Perea, ausgeliehen vom VfB Stuttgart, im Anschluss an einen Yverdon-Abstoss alleine auf Goalie Paul Bernardoni los und traf in die nahe Ecke.

00:59 Video Perea behält vor dem Tor die Nerven Aus Sport-Clip vom 20.07.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Wenige Minuten später hatte erneut Perea das 2:0 auf dem Fuss. Doch sein gefühlvoller Chip über Bernardoni hinweg wurde von Haitef Loucif im allerletzten Moment von der Linie bugsiert. Der FCZ blieb in der Folge am Drücker, vergab die Vorentscheidung aber mehrfach.

00:21 Video Loucif verhindert Pereas Doppelpack spektakulär Aus Sport-Clip vom 20.07.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Yverdon, das in der Sommerpause nicht weniger als 9 neue Spieler verpflichtet hatte, blieb offensiv weitgehend harmlos. Die einzige vielversprechende Chance vergab in der 62. Minute William Le Pogam.

So geht es weiter

Der FCZ ist am Donnerstag im Europacup gefordert. In der 2. Quali-Runde zur Conference League empfangen die Zürcher im Letzigrund Shelbourne aus Irland. In der Super League gastiert am Sonntag der FC Winterthur in Zürich. Gleichentags bekommt es Yverdon auswärts mit Servette zu tun.