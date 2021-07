1. Runde in der Super League

Der FC Zürich startet mit einem 2:0-Auswärtssieg über Lugano in die Saison.

Beide Tore fallen vor der Pause: Adrian Guerrero und Antonio Marchesano sind erfolgreich.

In den weiteren Partien des Tages schlägt Basel GC auswärts 2:0, Servette gewinnt in Sion 2:1.

Neue Saison, alte Gewohnheiten: Für den FCZ bleibt Lugano ein Gegner, der gute Resultate fast schon garantiert. Zum fünften Mal in Folge punkteten die Zürcher gegen die Tessiner, zum vierten Mal in Serie mussten sie dabei keinen Gegentreffer hinnehmen.

Grossen Anteil am Traumstart für den neuen FCZ-Coach André Breitenreiter hatte Assan Ceesay. Der Gambier, der das Vertrauen des Trainers erhielt, stand am Ursprung beider Treffer.

20. Minute: Ceesay lanciert auf der linken Seite Adrian Guerrero. Ausgerechnet der Spanier, letzte Saison leihweise bei Lugano, trifft zum ersten Mal in der Super League – 1:0.

Ceesay lanciert auf der linken Seite Adrian Guerrero. Ausgerechnet der Spanier, letzte Saison leihweise bei Lugano, trifft zum ersten Mal in der Super League – 1:0. 44. Minute: Ceesay wird von Luganos Verteidiger Kreshnik Hajziri im Strafraum von den Beinen geholt. Antonio Marchesano verwertet den Penalty souverän zum 2:0 für die Gäste.

Marchesano erzielte bereits seinen 6. persönlichen Treffer gegen das Team aus seinem Heimatkanton. Schon in der letzten Saison hatte er gegen Lugano dreimal getroffen.

Ba und Bottani vergeben den Anschlusstreffer

Die Reaktion von Luganos Trainer Abel Braga liess nicht lange auf sich warten. Er wechselte mit Asumah Abubakar und später auch Ex-Chelsea-Akteur Demba Ba zwei Stürmer ein. Das Heimteam, das in der ersten Halbzeit eigentlich mehr Ballbesitz gehabt hatte, kam aber zu keinem Treffer mehr.

Ausser einer Doppelchance von Ba, der mit einem Kopfball an FCZ-Keeper Yanick Brecher scheiterte, und Mattia Bottani (ebenfalls eingewechselt), dessen Schuss vom Pfosten abprallte, liefen die Offensivbemühungen ins Leere.

So geht es weiter

Am nächsten Wochenende steht für den FCZ am Samstag das Heimspiel gegen Lausanne auf dem Programm. Lugano gastiert tags darauf in Genf bei Servette.