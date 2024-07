Aufsteiger Sion gewinnt am 1. Spieltag der Super League mit 2:1 gegen Meister YB.

Für die Walliser ist es der erste Liga-Sieg im Wankdorf seit 28 Jahren.

Sion reagiert auf einen frühen Rückstand und dreht die Partie dank Toren von Dejan Djokic und Ilyas Chouaref.

Was für eine Rückkehr des FC Sion in die Super League! Zum Auftakt gewinnt der Aufsteiger die nominell schwierigstmögliche Partie auswärts bei Meister YB mit 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielt Ilyas Chouaref in der 66. Minute. Nach einem weiten Ball in die Spitze von Théo Berdayes zieht der Franzose aus spitzem Winkel ab und hämmert die Kugel zum umjubelten Siegtreffer wuchtig unter die Latte.

Zu diesem Zeitpunkt agierte Sion seit 7 Minuten in Überzahl. YB-Aussenverteidiger Jaouen Hadjam musste nach einem taktischen Foul und der zweiten gelben Karte vorzeitig unter die Dusche. Der Algerier war bereits in der 23. Minute nach einem Treffer mit dem Arm ins Gesicht von Baltazar verwarnt worden.

Historischer Sieg

Nach dem Treffer von Chouaref suchten die Berner trotz der numerischen Unterzahl den Ausgleich und schnürten die Sittener in deren Zone nochmals ein. Wirklich gefährlich wurde es aber nicht mehr und so feierte das Team von Trainer Didier Tholot den ersten Ligaerfolg bei YB seit 28 Jahren.

Zuletzt gewann der FC Sion eine Meisterschaftspartie bei den Young Boys am 17. August 1996. Auch damals drehten die Sittener einen frühen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Erfolg. Ende Saison holten sich die Walliser das Double. YB musste derweil den Gang in die damalige Nationalliga B antreten.

YB mit dominantem Start

Dabei hatte die Partie für die Hausherren ausgezeichnet begonnen. Nach ausgeglichener Startphase schaltete das Heimteam nach gut 10 Minuten einen Gang hoch. In der 13. Minute kam Meschack Elia zur ersten echten Chance, er drosch das Leder aus 5 Metern aber übers Tor. 2 Zeigerumdrehungen später musste Sion-Goalie Timothy Fayulu bei einer gefährlichen Hereingabe Lewin Blums dann ein erstes Mal eingreifen.

In der 16. Minute folgte die logische Konsequenz aus der Druckphase: Joël Monteiro leitete einen langen Ball per Kopf gekonnt zu Silvère Ganvoula weiter, der direkt abzog und überlegt in der linken Ecke einnetzte. Sion liess sich dadurch nicht verunsichern und suchte selbst immer wieder mit schönen Ballstafetten den Weg nach vorne.

Sion mit starker Reaktion

Nach einer halben Stunde wurde es im YB-Strafraum erstmals richtig gefährlich. Neuzugang Dejan Djokic tauchte nach einem Pass in die Schnittstelle von Théo Bouchlarhem alleine vor David von Ballmoos auf, scheiterte aber am herauseilenden Berner Schlussmann.

9 Minuten später belohnte sich Sion dann für den mutigen Auftritt. Diesmal musste Von Ballmoos einen Abschluss von Bouchlarhem nach vorne abprallen, wo Knipser Djokic goldrichtig stand. Der Bosnier schloss volley wuchtig ab und traf via Lattenunterkante zum Ausgleich für die Walliser.

So geht es weiter

Während Sion am nächsten Samstag zuhause gegen Lausanne-Sport den Schwung gleich mitnehmen will, gilt es für YB schon am Mittwoch wieder ernst. Die Berner wollen in einer vorgezogenen Partie des 5. Spieltags bei Cupsieger Servette auf den missglückten Saisonstart reagieren. Am Sonntag folgt dann in St. Gallen bereits das 3. Saisonspiel.