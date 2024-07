In der 1. Runde der Super League schlägt Servette im 1. Ernstkampf unter Trainer Thomas Häberli Luzern auswärts mit 2:1.

Dereck Kutesa bringt die Gäste nach einem Bock von Jesper Löfgren früh in Führung.

In den anderen beiden Sonntagspartien jubeln Sion und Lausanne.

Besser hätte das Super-League-Debüt von Thomas Häberli als Servette-Trainer nicht laufen können. Bereits in der 4. Minute durfte der 50-Jährige den 1. Treffer seiner Equipe bejubeln, nach der Pause sah er ein sehenswertes Kabinettstückchen seines Captains zum 2:0 und am Ende feierte der gebürtige Luzerner bei seinem Ex-Klub den ersten Dreier mit seinen neuen Schützlingen.

Auf der Tribüne freute sich auch René Weiler mit. Der Servette-Sportchef, der die «Grenats» letzte Saison als Coach noch zum Cupsieg geführt hatte, sah in der ersten Stunde einen guten Auftritt der Genfer. In der Schlussphase musste die Häberli-Equipe dem FCL jedoch das Spieldiktat überlassen. In der Luzerner Druckphase fiel zwar noch der späte Anschlusstreffer durch Lars Villiger (92.). In den hektischen Schlusssekunden blieb das Resultat indes bestehen.

00:36 Video Villiger mit dem Anschlusstreffer für Luzern Aus Sport-Clip vom 21.07.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Gebrauchter Nachmittag für Löfgren

Die Partie in Luzern hatte mit einem Paukenschlag begonnen. Zuerst vergab Luca Jaquez mit einem Kopfball das 1:0 für den FCL (3.), kurze Zeit später schlug Dereck Kutesa auf der Gegenseite zu. Eine eigentlich ungefährliche Situation machte Jesper Löfgren urplötzlich brandgefährlich, als er sich als letzter Mann von Kutesa den Ball abluchsen liess. Kutesa, der letztmals im Januar getroffen hatte, liess sich nicht zweimal bitten und brachte Servette in Führung.

00:44 Video Löfgrens Aussetzer ermöglicht Kutesa die frühe Genfer Führung Aus Sport-Clip vom 21.07.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Auch beim 2. Treffer der Genfer machte Löfgren keine gute Figur. Im Anschluss an einen Eckball offenbarte Servette-Verteidiger Steve Rouiller im Strafraum ungeahnte technische Qualitäten, vernaschte erst den Schweden und traf dann mit rechts in die entfernte Ecke (58.).

00:37 Video Rouiller im Stile eines Edeltechnikers zum 2:0 Aus Sport-Clip vom 21.07.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Luzern-Stürmer Karweina kämpft glücklos

Servette war in den ersten 60 Minuten die klar kaltblütigere Equipe – auch wenn Miroslav Stevanovic (19.) und Enzo Crivelli (58.) weitere gute Chancen liegenliessen. Denn auch die Luzerner hätten vor der 92. Minute treffen können, ja eigentlich müssen. Alleine Neuverpflichtung Sinan Karweina (von Austria Klagenfurt gekommen) kam zu drei vielversprechenden Möglichkeiten. Doch der Deutsche blieb vor dem Tor glücklos.

00:38 Video Neuer FCL-Stürmer Karweina lässt drei Chancen liegen Aus Sport-Clip vom 21.07.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Weil Servette in der Schlussviertelstunde vorab durch Timothé Cognat und Stevanovic die Vorentscheidung mehrmals fahrlässig verpasste, blieb es bis zum Abpfiff nach 97 Minuten spannend. Am Ende entführte jedoch Häberli mit seinem Team die Punkte von seiner alten Wirkungsstätte.

So geht es weiter

Servette ist bereits am Mittwoch wieder gefordert. Nicht in der Europacup-Quali, sondern in der Meisterschaft. Die Genfer empfangen in einem vorgezogenen Spiel der 5. Runde die Young Boys. Für Luzern gilt es erst am Samstag wieder ernst, wenn die Innerschweizer bei den Grasshoppers gastieren. Tags darauf tritt Servette zu Hause gegen Yverdon an.

Die Stimmen zum Spiel