«Oh, Steve von Bergen. Oh, Steve von Bergen». So schallte es durchs Stade de Suisse, als YB's langjähriger Captain unter Tränen den Platz verliess. 87 Minuten waren gespielt – für von Bergen seine letzten im Dress der Berner.

Der 35-Jährige hat in einer grossartigen Saison von Gelb-Schwarz seine eigene grossartige Geschichte geschrieben. In der 74. Minute – knapp vor der legendären YB-Viertelstunde – traf von Bergen per Kopf zum 4:0-Schlussstand: sein erstes Tor überhaupt für YB. Nach 6 Jahren.

Wir haben noch Witze gemacht in der Garderobe, dass ich eigentlich nach Robben, Ribéry und Barnetta auch noch ein Tor machen müsste.

Wie Robben und Ribéry

«Das war unglaublich. Ich hätte mir das niemals erträumen lassen», schwärmte ein gerührter Von Bergen im Anschluss auf dem Platz. «Wir haben noch Witze gemacht in der Garderobe, dass ich eigentlich nach Robben, Ribéry und Barnetta auch noch ein Tor machen müsste. Und dann laufe ich plötzlich alleine und treffe. Unglaublich.»

Der deutliche Sieg gegen Luzern bescherte den Hauptstädtern neben dieser märchenhaften Geschichte weitere Gründe zur Freude:

Basels Rekord-Vorsprung von 20 Punkten (Saison 2011/12) ist egalisiert.

Ihren eigenen Torrekord haben die Berner auf 99 Treffer respektive 63 Plus-Tore ausgebaut (zuvor Basel 2004, 86 Tore, +54).

Gleich auf dem Platz erhielten die Young Boys dann auch noch den Meisterschaftspokal überreicht. Und natürlich durfte der Captain persönlich den Kübel als erster in die Höhe stemmen.

Nach 186 Liga-Spielen hat Steve von Bergen seine Torflaute beendet. Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können.

Legende: Abschied vom Captain Die YB-Fans feiern Steve von Bergen mit einer Choreo. Freshfocus

Resultate Übersicht Super League

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 25.5.19, 19:00 Uhr