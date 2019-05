Dramatik in der Schlussrunde: Lugano holt sich Rang 3

Thun & Luzern in der EL-Quali

Brlek schiesst Lugano in der 86. Minute zum 3:3 gegen GC – und damit auf Rang 3 und direkt in die Europa-League-Gruppenphase.

Thun gewinnt in Sion 1:0 und rückt auf Rang 4 vor. Die Berner Oberländer steigen somit in der 3. Quali-Runde der Europa League ein.

Luzern geht gegen Meister YB auswärts 0:4 unter, sichert sich aber dennoch Rang 5 (2. Runde EL-Quali).

St. Gallen spielt beim FCZ 1:1 und geht damit «leer» aus. Den Ostschweizern fehlt 1 Tor zu Rang 3.

Was für ein Hitchcock-Finale in der letzten Meisterschaftsrunde: Die Teams auf den Rängen 3 bis 6 weisen alle 46 Punkte auf. Bitter ist das vor allem für St. Gallen: Die Ostschweizer weisen das schlechteste Torverhältnis auf und verpassen damit die Europacup-Plätze.

Legende: Die Schlusstabelle in der Super League. SRF

Lugano - GC 3:3

Beinahe hätte Lugano gegen GC, das seit November 2018 ohne Sieg ist, alles verspielt. Aber nur beinahe. Denn in der 86. Minute schoss Petar Brlek den vielumjubelten 3:3-Ausgleich für die Tessiner. Es war das Tor zur Europa League. Lugano, das gegen den Absteiger zweimal eine Führung preis gegeben hatte, sicherte sich dank dem Unentschieden den 3. Rang. Dieser berechtigt zur direkten Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase. Doppelten Grund zur Freude hat Trainer Fabio Celestini: Sein auslaufender Vertrag wurde bis Sommer 2021 verlängert.

Sion - Thun 0:1

Die Berner Oberländer holten sich im Wallis 3 verdiente Punkte. Das goldene Tor gelang Chris Kablan in der 62. Minute. Nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten legte Dejan Sorgic ab auf Kablan, der gekonnt einnickte. Thun machte mit dem Sieg einen Sprung vom 6. auf den 4. Rang und spielt in der kommenden Saison in der Europa-League-Qualifikation.

YB - Luzern 4:0

Der FCL kann sich beim FC Zürich bedanken, dass er die Europa-League-Quali bestreiten darf. Die Luzerner blieben beim Meister chancenlos und fielen in der Schlusstabelle von Rang 3 auf Rang 5 ab. Ein Treffer mehr des FC St. Gallen, und Luzern hätte alles verspielt. Bei YB schrieb Captain Steve von Bergen eine spezielle Geschichte: 13 Minuten vor seinem Karriereende erzielte er seinen allerersten Treffer für die Berner.

Zürich - St. Gallen 1:1

Nach dem Führungstreffer von Jérémy Guillemenot (16. Minute) lagen die Ostschweizer eine Zeit lang auf einem Europacup-Platz. Nach Salim Khelifis Ausgleich (50.) blieb St. Gallen noch genug Zeit, ein weiteres Tor zu erzielen. Denn ein Treffer hätte für Rang 3 gereicht. Und Majeed Ashimeru hatte den «Lucky Punch» auf dem Fuss, doch sein Abschluss aus kurzer Distanz verfehlte das Tor knapp. Der FCZ beendete eine enttäuschende Saison auf Rang 7. Und für Alain Nef ging eine lange Karriere zu Ende: Der 37-Jährige absolvierte sein 342. und letztes Spiel für den FCZ.

Basel - Xamax 4:1

Der FCB dominierte Barrage-Teilnehmer Xamax über weite Strecken und gewann am Ende verdient. Mann des Spiels war Doppeltorschütze Samuele Campo, der auch für das Highlight der Partie sorgte: Nach 26 Minuten zirkelte er vom Strafraum-Eck den Ball direkt ins Lattenkreuz und eröffnete damit den Torreigen im St. Jakob-Park.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 25.05.2019, 18:40 Uhr