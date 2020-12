In der 13. Runde der Super League trennen sich Basel und St. Gallen im Verfolgerduell unentschieden.

Die Partie wird von einer Verletzung von FCB-Verteidiger Raoul Petretta überschattet.

Eine «konzentrierte Leistung» von einer «lebendig und mutig aufspielenden Mannschaft» – das hatte sich FCB-Trainer Ciriaco Sforza vor dem Spiel gegen St. Gallen gewünscht.

Zu Beginn der Partie nahmen sich seine Schützlinge die Worte des Coaches jedoch kaum zu Herzen: Basel musste sich nach 10 Minuten glücklich schätzen, nicht schon mit zwei oder drei Toren in Rückstand zu liegen. Boubacar Traoré (nach 90 Sekunden), Lukas Görtler (7.) und Basil Stillhart (9.) vergaben hochkarätige Torchancen zur Gästeführung.

Etliche Torchancen bleiben ungenutzt

Ironischerweise war es dann aber eine Unkonzentriertheit auf Ostschweizer Seite, die Basel aus dem Tiefschlaf riss: Nach einem haarsträubenden Fehler von «Espen»-Goalie Lawrence Ati Zigi hatte Pajtim Kasami mit seinem Flachschuss die Basler Führung auf dem Fuss.

Später liessen Arthur Cabral (25.) und Ricky van Wolfswinkel (30./45.+1) bei ihren Möglichkeiten ebenfalls die nötige Effizienz vermissen.

Überschattet wurde die Partie von einer Verletzung in der 37. Minute:

Nach einem Kopfball in der eigenen Hälfte greift sich Raoul Petretta ans rechte Ohr und sinkt mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden.

Ohne Fremdeinwirkung scheint er sich eine Verletzung im Nackenbereich zugezogen zu haben.

Minutenlang wird er auf dem Platz – unter sorgenvollen Blicken von Mit- und Gegenspielern – betreut und schliesslich mit einer Halskrause auf der Bahre in die Katakomben abtransportiert.

Laut ersten Informationen des FCB war Petretta zu jedem Zeitpunkt bei Bewusstsein. Weiteres ist noch nicht bekannt.

Legende: Muss lange gepflegt werden Basel-Linksverteidiger Raoul Petretta. Keystone

Nach dem Seitenwechsel hielten sich die beiden Teams weiterhin die Waage. Und Torchancen waren weiterhin alles andere als Mangelware. Am brenzligsten wurde es ganz zum Schluss, als der eingewechselte Basler Jasper van der Werff per Flugkopfball am Pfosten scheiterte (92.).

So geht es weiter

Basel gastiert am kommenden Mittwoch (18:15 Uhr) beim FC Luzern. St. Gallen empfängt am Tag zuvor (20:30 Uhr) die Berner Young Boys.