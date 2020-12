Zweimal in Führung, aber nur ein 2:2 für YB

Die Young Boys und der FC Lugano trennen sich 2:2.

Trotz Punktverlust bleibt YB auch nach diesem Wochenende Leader.

In der anderen Samstagspartie gibt es zwischen Basel und St. Gallen keine Tore.

Der FC Lugano hat seine Zähigkeit in der Fremde ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Trotz zweimaligem Rückstand sicherten sich die Tessiner im Wankdorf gegen YB einen Punkt. Damit ist das Team von Maurizio Jacobacci seit mittlerweile 10 Auswärtsspielen ohne Niederlage.

Dass Lugano der Punktgewinn gelang, lag auch am Nachlassen der Berner in der zweiten Halbzeit. Nach einem souveränen ersten Durchgang und einer 2:1-Führung schaffte es das Heimteam nicht, die Entscheidung herbeizuführen. Stattdessen traf Mattia Bottani in der 70. Minute nach einer missglückten Abwehr von YB-Torhüter David von Ballmoos zum Ausgleich.

Nsame-Ersatz Siebatcheu trifft doppelt

Bei YB schien es lange so, als würde der Ausfall des Goalgetters Jean-Pierre Nsame (Blessur am Fuss) kompensiert werden können. Jordan Siebatcheu, der in der YB-Hackordnung für gewöhnlich hinter Nsame anstehen muss, überzeugte nämlich mit einem Doppelpack:

19. Minute: Miralem Sulejmani setzt sich auf der linken Seite durch und flankt ins Zentrum, wo Siebatcheu den Ball per Kopf zum 1:0 ins Tor wuchtet. Es ist sein 1. Tor im YB-Trikot.

37. Minute: VAR Esther Staubli meldet sich bei Schiedsrichter Adrien Jacottet, dem ein Handspiel im Lugano-Strafraum entgangen war. Siebatcheu läuft beim Penalty an und trifft links unten zum 2:1.

Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Sandi Lovric in der 28. Minute. Der 22-Jährige vollendete eine sehenswerte Tessiner Kombination mit einem satten Distanzschuss.

So geht es weiter

Für YB bedeutet das Unentschieden das zweite sieglose Heimspiel in Folge – das gab es unter Trainer Gerardo Seoane noch nie. Den nächsten Sieg könnten die Berner bereits am Dienstag einfahren. Mit St. Gallen wartet auswärts allerdings ein weiteres Team aus der Verfolgergruppe. Lugano spielt am Mittwoch zu Hause gegen Lausanne-Sport.