GC kassiert in Lugano in der 88. Minute noch den Ausgleich

In der 18. Runde der Super League trennen sich Lugano und GC mit einem 1:1.

Hayao Kawabe trifft für die Gäste kurz vor der Pause, Ignacio Aliseda gleicht für Lugano spät aus.

Im 2. Spiel vom Samstag bezwingt der FC Luzern den FC Basel mit 3:2.

5 Plätze trennten den FC Lugano (Rang 2) vor der Partie von den Grasshoppers (7). Dass der Unterschied zwischen den beiden Teams aber nicht so gross ist, wie es ein Blick auf die Tabelle vermuten lassen würde, bewies das Spiel am Samstagabend im Cornaredo. Die Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend und sorgten so dafür, dass das Spielgeschehen selten in die Nähe der gefährlichen Zone verlagert wurde.

So reichte beiden Teams eine Chance, um zum eigentlich obligaten Treffer zu kommen. Denn in dieser Saison blieben sowohl Lugano als auch GC in erst einem Spiel torlos. Zuerst jubeln durfte GC. Nach einem Freistoss von Dominik Schmid leitete Innenverteidiger Noah Loosli den Ball gekonnt weiter. Hayao Kawabe, der an der Grenze zum Offside stand, übernahm und schloss gekonnt zum 1:0 ab (42.).

01:00 Video Kawabe schiesst GC in Führung Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Der Japaner machte damit seinem Status als GC-Topskorer alle Ehre und bewies zudem, dass ihm die Tessiner als Gegner liegen. Bereits im ersten Saisonduell hatte er sich zweimal in die Torschützenliste eintragen können. Damals gewannen die Zürcher mit 2:1.

Aliseda trifft spät

Nach dem Seitenwechsel übernahm Lugano dann mehr die Spielkontrolle, verpasste es jedoch, wirklich Druck auf das GC-Goal zu erzeugen. In der 88. Minute fiel der Ausgleich dann doch: Ignacio Aliseda zeigte seine Klasse und stand nach einem Doppelpass mit Zan Celar frei vor GC-Hüter André Moreira. Die sonst so aufmerksame Defensive des Rekordmeisters schien im kollektiven Tiefschlaf zu sein. Ohne Probleme legte Aliseda den Ball mit links am geschlagenen Goalie vorbei – mit dem ersten Schuss aufs Tor der Gäste in der ganzen Partie.

00:58 Video Aliseda gleicht spät aus Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Damit verpassen die Grasshoppers den ersten Sieg in Lugano seit 2017. Stattdessen teilen sich die Teams zum bereits 5. Mal in Folge im Cornaredo die Punkte. Die Tessiner halten damit den 2. Tabellenplatz, GC verpasst einen Sprung nach vorne.

So geht's weiter

Für GC steht eine englische Woche an. Am Mittwoch empfangen die Grasshoppers den FC Basel zum Cup-Achtelfinal im Letzigrund. Ab 20:30 Uhr können Sie diese Partie bei SRF verfolgen. Am kommenden Samstag wiederholt sich dann die gleiche Affiche in der Meisterschaft. Für Lugano geht's erst am nächsten Sonntag auswärts beim FC Winterthur weiter.