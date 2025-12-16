Legende: Am Samstag noch im Direkt-, jetzt im Fernduell St. Gallen und Thun. Freshfocus / Christian Pfander

Mit dem «Wintermeister-Titel» konnte man sich in der Super League noch nie etwas kaufen. Doch wer bei Halbzeit Platz 1 belegt, hat gute Chancen, im Frühling den «richtigen »Titel zu feiern. In 11 der vergangenen 12 Saisons war der spätere Meister schon an Weihnachten Leader der Super League. Einzig Lugano wurde in der letzten Spielzeit noch von Basel abgefangen.

Heuer machen wohl Thun und St. Gallen den Kampf um den «Wintermeister-Titel» unter sich aus. Nach der Heimniederlage im Direktduell am Samstag liegen die Berner Oberländer in der Tabelle noch drei Punkte vor den Ostschweizern. In der zweitletzten Meisterschaftsrunde in diesem Jahr wäre es also möglich, dass es zum ersten Leaderwechsel seit dem achten (!) Spieltag kommen könnte.

Thun in Winterthur

«Wintermeister zu werden ist sicher schön, aber damit lässt sich nichts kaufen», erklärte ein sichtlich angefressener Leonardo Bertone nach der 0:2-Pleite am Samstag. Für die Berner Oberländer wäre Platz 1 zu Weihnachten in der Super League ein Novum. Ein 3. Platz (2018/19 und 2004/05) war bislang das Höchste aller Gefühle.

Thun tritt auf der Winterthurer Schützenwiese nicht nur als Leader, sondern auch als erfolgreichstes Team auf fremden Plätzen an. Der Aufsteiger führt diese Statistik ebenfalls vor St. Gallen an. Schlusslicht Winterthur seinerseits hat von den acht bisherigen Partien vor heimischem Publikum lediglich eine gewonnen. Den ersten Vergleich in der laufenden Meisterschaft mit Thun verlor die Mannschaft von Patrick Rahmen Ende Oktober 0:3.

Formstarkes Sion gegen St. Gallen

St. Gallen kennt das Gefühl des Wintermeisters und erinnert sich wohl gerne daran zurück. 1999 standen die Ostschweizer beim Jahreswechsel an der Spitze der Tabelle und bejubelten im Frühling darauf den zweiten Titel der Klubgeschichte.

Das Team von Enrico Maassen bekommt es am Dienstag mit einem formstarken Kontrahenten zu tun. Sion ist in der Super League seit fünf Spielen ungeschlagen. Dazu gesellt sich in dieser Phase der Sieg im Achtelfinal des Schweizer Cups in Aarau. Als Sieger gingen die Walliser auch im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison mit St. Gallen vom Platz; das Heimspiel gewannen sie 3:2. Von den bisherigen acht Spielen in der Fremde hat Sion nur eines verloren. St. Gallens Heim-Zwischenbilanz ist mit fünf Siegen und vier Niederlagen dürftig.