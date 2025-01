Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der FC Zürich feiert zum Restart der Super League im Letzigrund gegen Yverdon-Sport einen 1:0-Arbeitssieg.

Der einzige Treffer der Partie gelingt dem erst 18-jährigen Cheveyo Tsawa in der 87. Minute.

Für die Zürcher ist es nach zuletzt 6 sieglosen Partien der erste Vollerfolg. Die Durststrecke der Waadtländer dauert neu schon 8 Partien an.

In den weiteren Sonntagsspielen zwischen Lugano und Basel sowie Lausanne-Sport und Luzern gibt es keine Sieger.

Nicht vieles hatte im Letzigrund darauf hingedeutet, dass das Publikum in einer an Chancen armen Partie zwischen zwei vor der Winterpause kriselnden Mannschaften noch einen Treffer zu sehen bekommt. Doch ausgerechnet der Jüngste auf dem Feld zeichnete in der Schlussphase doch noch für das einsame Highlight verantwortlich.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Antonio Marchesano zirkelte in der 87. Minute einen ruhenden Ball auf den zweiten Pfosten. Yverdon-Schlussmann Paul Bernardoni verschätzte sich und segelte am Ball vorbei, dieser prallte stattdessen an das Bein des Gäste-Verteidigers Christian Marques und von da direkt vor die Füsse des einschussbereiten Cheveyo Tsawa. Der erst 18-jährige defensive Mittelfeldspieler hatte keine Mühe, das Runde aus kürzester Distanz im Eckigen unterzubringen.

Für den Schweizer U19-Internationalen, der in der laufenden Saison erst zu seinem 3. Super-League-Einsatz kam, war es das 1. Tor im Schweizer Oberhaus.

Legende: Späte Erlösung Cheveyo Tsawa (3. von links) jubelt mit seinen Mitspielern. KEYSTONE/Ennio Leanza

Nicht der Tag von Bernardoni

Das glücklich zustande gekommene 1:0 reichte dem FCZ, um die Serie von zuvor 6 sieglosen Partien in der Meisterschaft zu beenden. Die Zürcher, bei denen Steven Zuber bei seinem 1. Auftritt in FCZ-Farben zu den Aktivposten zählte, zeigte offensiv zwar keine Glanzleistung, liess in der Defensive aber auch nicht allzu viel zu.

Vor dem einzigen Treffer der Partie war es das Heimteam gewesen, welches einem Torerfolg näher gekommen war. In der 39. Minute war es wiederum ein missglückter Bernardoni-Ausflug nach einem Freistoss, der für Gefahr sorgte. Nur weil Jahnoah Markelo im Anschluss den Ball aus bester Position über statt in das Tor spedierte, blieb es beim 0:0 – bis in die 87. Minute.

So geht es weiter

Während dem FCZ der Restart zumindest resultatmässig glückte, bleibt Yverdon weiter in der Negativspirale. Das Team von Trainer Paolo Tramezzani wartet in der Super League nunmehr seit 8 Spielen auf einen Vollerfolg. Für die auf dem vorletzten Rang platzierten Waadtländer geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen Servette weiter. Der FCZ gastiert tags darauf in der Innerschweiz beim FC Luzern.

Reaktionen zum Spiel

Super League