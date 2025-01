Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der FC Lugano und der FC Basel trennen sich in der 19. Runde der Super League mit 2:2.

Beide Teams haben Chancen auf den Sieg, das Remis geht insgesamt in Ordnung.

In den weiteren Partien am Sonntag gewinnt der FCZ spät gegen Yverdon , Lausanne und Luzern spielen 0:0.

Der FC Basel brauchte in der Schlussphase im Cornaredo eine zündende Idee, um zumindest noch einen Punkt mitnehmen zu können. Wenig überraschend war es Xherdan Shaqiri, der ebendiese Idee doch noch hatte. Der Captain spielte in der 87. Minute einen perfekt getimten Pass auf Bénie Traoré, der von seinem Gegenspieler ins Stolpern gebracht wurde und so zu Fall kam. Es gab Penalty – Shaqiri übernahm die Verantwortung und verwertete zum 2:2.

Bereits in der 1. Halbzeit hatte Shaqiri sein Können mit einem Zuckerpass gezeigt. Ein Lob von der Mittellinie heraus lancierte Kevin Carlos, der ebenfalls mit einem Lupfer Lugano-Goalie Amir Saipi bezwingen konnte und zum 1:0 für die Gäste traf (24.).

Auch Lugano mit einem Penalty

Die Tessiner kämpften sich nach der durchaus verdienten Basler Führung noch vor der Pause zurück. Dominik Schmid, der für ein überhartes Foulspiel bereits wenige Minuten zuvor verwarnt worden war, foulte Mattia Zanotti in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit im Strafraum und sorgte für den ersten Penalty des Spiels. Der Linksverteidiger hatte Glück, dass er nicht Gelb-Rot sah. Auf den Platz zurück kehrte er nach dem Seitenwechsel dennoch nicht, Fabio Celestini verhinderte mit seiner Auswechslung einen möglichen Platzverweis.

Den fälligen Elfmeter verwertete Anto Grgic souverän. Nach der Pause drückten dann die Luganesi. Eine Mega-Chance in der 51. Minute blieb aber ungenutzt, nachdem der Ball zuerst an den Pfosten und über Umwege auch an die Latte geklatscht war. Zwei Minuten später war das 2:1 dann aber Tatsache. Albian Hajdari ging im Zentrum vergessen und schob aus wenigen Metern ein.

Enge Tabellensituation

Dank Shaqiris spätem Ausgleich nahm der FCB aber doch noch einen Punkt aus dem Tessin mit. Damit werden sich die Rot-Blauen wohl auch nicht so stark ärgern, dass auch sie mit einem Pfosten- und einem Lattentreffer zweimal Abschlusspech bekundet hatten.

Der FC Lugano bleibt Leader in der Super League, Basel bleibt der erste Verfolger. Die Situation in der Tabelle ist aber äusserst eng: Den Tabellenführer Lugano und den 6. FC Zürich trennen nach 19 Runden gerade einmal zwei Punkte.

So geht's weiter

Lugano muss am kommenden Wochenende bereits am Samstag ran. Das Auswärtsspiel beim FC Winterthur gibt's ab 20:30 Uhr live bei SRF. Der FC Basel empfängt einen Tag später den FC Sion.

Übersicht Super League