Lausanne-Sport bezwingt in der 22. Runde der Super League Lugano zuhause verdient mit 2:0.

Die Tessiner liefern eine enttäuschende Vorstellung ab und kommen kaum zu Chancen.

In den anderen Partien vom Sonntag gewinnt Vaduz in Sion 2:0, Luzern und YB trennen sich 2:2.

Im Lausanner Stade de la Tuilière gab ein Spieler sein Comeback in der Schweiz, der die Erfahrung aus 35 Partien mit der Nationalmannschaft ins Spiel nehmen konnte. Wenige Tage nach der Verpflichtung bestritt Reto Ziegler sein 1. Spiel für Lugano. In positiver Erinnerung dürfte dem 35-Jährigen die Begegnung indes nicht bleiben.

Spätestens mit dem 2:0 durch Cameron Puertas Castro in der 73. Minute, der mit einem strammen Schuss Lugano-Schlussmann Noam Baumann bezwang, war die Partie entschieden. Lausanne-Sport belohnte sich mit dem 2. Treffer für einen in allen Belangen überlegenen Auftritt und feierte am Ende einen souveränen Sieg.

Die rund um Ziegler neu formierte Defensive der Luganesi tat sich äusserst schwer und liess die Lausanner aufgrund überblickbarer Gegenwehr von Beginn an zu Chancen kommen:

5. Minute: Baumann wartet zu lange mit dem Abschlag, sodass Lausannes Hicham Mahou dazwischen gehen kann. Der Ball prallt an den Pfosten.

21. Minute: Die Heimmannschaft geht durch Mahou verdient in Führung. Der 21-Jährige trifft mit einer Direktabnahme flach ins rechte Eck.

33. Minute: Die Waadtländer erzielen das 2:0. Da Mahou jedoch ganz knapp im Abseits steht, wird der Treffer nicht gegeben.

Lausanne war auch nach dem Seitenwechsel die bessere Mannschaft. Evann Guessand (49.), Mahou (59.) oder Puertas (60.) liessen vielversprechende Möglichkeiten liegen. Erst 17 Minuten vor Spielende fiel dann das 2:0. Obwohl Lausanne in der Schlussphase noch gewaltig abbaute, gelang Lugano keine Reaktion mehr.

Die Tessiner müssen nach 14 Spielen ohne Niederlage auf fremdem Rasen wieder einmal als Verlierer vom Platz. Die Westschweizer schliessen in der Tabelle derweil zu den Luganesi auf. Für Lausanne geht es am Mittwoch mit der Partie im «Ländle» weiter, Lugano ist einen Tag später zu Gast bei Sion.