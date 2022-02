Der FC Lugano muss in der 22. Runde der Super League zuhause gegen den FC St. Gallen eine 0:2-Niederlage einstecken. Kwadwo Duah und Lukas Görtler erzielen die Tore für die Gäste.

Nach einer roten Karte gegen Jordi Quintilla agieren die Ostschweizer über eine halbe Stunde in Unterzahl.

Im anderen Spiel vom Samstagabend schlägt Basel dank einer starken 2. Hälfte das Schlusslicht Lausanne mit 3:0.

Es hätte aus Sicht von Lugano die Wende einleiten sollen: Ein übermotiviertes Einsteigen von Jordi Quintilla in der 58. Minute gegen Mattia Bottani. Nach VAR-Konsultation taxierte Schiedsrichter Stefan Horisberger den Tritt des Spaniers gegen die Wade seines Gegenspielers als rot-würdig und verwies den St.-Gallen-Rückkehrer des Feldes.

00:53 Video Quintilla steht Bottani auf die Wade Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen

Lugano harmlos, St. Gallen kontert

Stattdessen verpassten es die Tessiner auch in Überzahl lange, gefährliche Szenen vor dem Tor der Gäste zu kreieren. Die beste Chance auf den Ausgleich hatte Luganos Bottani schliesslich in der 90. Minute, als er seinen Abschluss von Lawrence Ati Zigi im Tor der Gäste stark pariert sah.

Für die Luganesi kam es gar noch bitterer: In der letzten Minute der Nachspielzeit fuhr St. Gallen einen Konter, den die Hausherren nur mittels Foulspiel im Strafraum unterbinden konnten. FCSG-Captain Lukas Görtler übernahm die Verantwortung und sorgte mit dem 2:0 für den Endstand. Damit sammelten die Ostschweizer in den ersten vier Spielen seit Wiederbeginn zehn Punkte und setzen sich weiter vom Tabellenende ab.

00:42 Video Görtler sorgt vom Punkt aus für die Entscheidung Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen

Duah unterstreicht seine Form

Die Ostschweizer liessen sich in der Anfangsphase vom Feuerwerk anstecken, das ihre Anhänger zum Spielbeginn auf den Rängen gezündet hatten: Nur gerade 5 Minuten dauerte es im Cornaredo, ehe Kwadwo Duah einen mustergültigen Pass von Jérémy Guillemenot zur frühen Führung zugunsten der «Espen» ausnutzte. Für den St. Galler Stürmer bedeutete der Treffer zum 1:0 bereits der fünfte in der Rückrunde. Danach blieben weitere Lichtblicke der Ostschweizer jedoch aus.

00:32 Video Duah bringt die Ostschweizer in Front Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen

In der Folge wurde Lugano besser und verzeichnete in der 27. und 35. Minute durch Zan Celar und Maren Haile-Selassie zwei gefährliche Abschlüsse, die FCSG-Goalie Ati Zigi zu Paraden zwangen. Besonders beim Schuss von Celar, der an die Latte klatschte, beanspruchten die Gäste Glück.

In der Folge versuchten die Hausherren vermehrt über die Härte zurück ins Spiel zu finden: Drei gelbe Karten innert sechs Minuten kurz vor der Pause zeugten davon. Dass nach dem Seitenwechsel ausgerechnet Quintilla vom Platz fliegen würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand.

Schliessen 01:58 Video Lavanchy: «Überzahl ist nicht immer ein Vorteil» Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen 01:54 Video Duah: «Neuzugänge haben Qualität ins Team gebracht» Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen

So geht's weiter

Nächstes Wochenende stehen für beide Teams Heimspiele an: Während der FC St. Gallen am Sonntag zuhause gegen die Grasshoppers antritt, empfängt Lugano am Samstagabend im Cornaredo Servette. SRF überträgt die Partie zwischen den Tessinern und den Calvinstädtern ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.