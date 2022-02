Der FC Basel kommt in der 22. Runde der Super League zu einem 3:0-Heimsieg gegen Lausanne-Sport.

Frei verschiesst zwar einen Penalty, doch Lang, Szalai und Katterbach treffen gegen den Tabellenletzten. Damit stösst der FCB auf den 2. Rang vor.

Im anderen Spiel vom Samstagabend setzt der FC St. Gallen seinen Lauf auch auswärts in Lugano fort.

Vor nur 3 Tagen ist der Transfer von Adam Szalai zum FCB verkündet worden. Doch der neue Turm im Sturm weiss schon ganz genau, was er am Rheinknie zu tun hat. Im Spiel gegen Lausanne-Sport setzte der 1,93 m grosse Ungar nach einer butterweichen Flanke von Valentin Stocker zum Kopfball an und versenkte die Kugel souverän zum 2:0.

Nach diesem Tor in der 65. Minute war das Spiel im St. Jakob-Park gelaufen. Zu wenig kam vom Tabellenletzten aus dem Waadtland, auch unter dem neuen Trainer Alain Casanova agierte er viel zu harmlos.

01:00 Video Szalai trifft bei seinem Debüt Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen

Folgerichtig waren es die Basler, die den Schlusspunkt in dieser Partie setzten. Noah Katterbach, ebenfalls ein Winter-Neuzugang, erzielte das 3:0 in der 89. Minute: Der 20-jährige Deutsche traf per Kopf.

Frei rutscht beim Penalty aus

Den 1. Treffer hatte mit Michael Lang dagegen ein Spieler erzielt, den man in Basel schon länger kennt. Der Verteidiger traf nach einer etwas glücklichen Kombination mit Fjodor Tschalow – ebenfalls ein Neuzuzug. Der VAR checkte wegen eines möglichen Abseits', winkte den Treffer dann aber durch.

Mit dieser Ausbeute fiel es für den FCB auch nicht mehr ins Gewicht, dass Fabian Frei in der 58. Minute noch einen Penalty verschossen hatte. Nachdem Dan Ndoye von Toichi Suzuki gefoult worden war, rutschte Frei bei seinem Elfmeter in letzter Sekunde weg und traf nur die Latte.

Schliessen 01:24 Video Lang schiesst den FCB in Führung Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen 00:23 Video Frei scheitert aus elf Metern Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen 00:49 Video 3:0 – Katterbach besorgt den Endstand Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen

Noch in der 1. Halbzeit hatte die Mannschaft von Patrick Rahmen enttäuscht. Gegen die kompakt stehenden Lausanner fand sie einfach kein Durchkommen. Liam Millar, der grösste Aktivposten der Basler, scheiterte mal aus kurzer Distanz (15.) an der gegnerischen Defensive, mal drehte sich sein hübscher Weitschuss etwas zu wenig in Richtung Tor (32.).

Währenddessen stand Lausanne hinten solide – und wenn sich nach vorne hin und wieder Räume auftaten, agierten die Waadtländer zu inkonsequent. Das blieb zum Leidwesen von Casanova bis zum Schlusspfiff so.

Schliessen 01:49 Video Szalai: «Ich hatte Gänsehaut» Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen 03:32 Video Degen: «Szalai-Transfer war keine Hauruckaktion» Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen 01:22 Video Kukuruzovic: «Es fehlt momentan an allem» Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen 02:12 Video Katterbach: «Habe lange auf mein 1. Tor gewartet» Aus Sport-Clip vom 19.02.2022. abspielen

Damit zieht der FCB wenigstens über Nacht an den Young Boys (Sonntag, 16:30 Uhr gegen GC) vorbei auf den 2. Rang. Lausanne bleibt nach dieser schwachen Leistung und der 6. Niederlage in Folge auf dem letzten Platz sitzen.

So geht's weiter

Nächste Woche kommt es für beide Teams zu wichtigen Duellen. Der FC Basel trifft am Sonntag auswärts auf den Leader FC Zürich, Lausanne tritt gleichentags zuhause gegen den Vorletzten Luzern zum Kellerduell an.