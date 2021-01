2:0-Erfolg in Lugano

YB festigt die Leader-Position mit einem 2:0-Sieg in Lugano.

Christian Fassnacht (55.) und Jean-Pierre Nsame (75.) erzielen die Tore.

Lugano hätte durchaus Chancen gehabt, agierte im Abschluss aber zu wenig kaltblütig.

Im 2. Spiel des Abends schlug St. Gallen im «Ost-Derby» Aufsteiger Vaduz mit 2:0.

Die Szene in der Nachspielzeit war symptomatisch: Lugano warf nochmals alles nach vorne und kam durch Numa Lavanchy noch einmal zu einem Abschluss. Doch der Schuss wurde von der YB-Verteidigung mit vereinten Kräften entschärft.

Schon in der 1. Halbzeit hatten die Tessiner wesentlich gefährlicher agiert. Doch entweder scheiterten sie am eigenen Unvermögen oder am stark reagierenden YB-Keeper David von Ballmoos.

YB noch im Winterschlaf

Ganz anders YB: Die Berner waren in der 1. Halbzeit alles schuldig geblieben. Doch als der Rost aus der Winterpause abgeschüttelt war, waren die Berner zur Stelle. Mit der ersten nennenswerten Chance traf Christian Fassnacht nach einer Flanke von Miralem Sulejmani artistisch (55.).

20 Minuten später erhöhte Toptorschütze Jean-Pierre Nsame auf 2:0, nachdem er kurz zuvor nur die Latte getroffen hatte (63.). Nach sehenswerter Vorarbeit von Meschack Elia brauchte der Kameruner nur noch aus kurzer Distanz einzuschieben.

YB setzt sich ab

Lugano, das zwischen den beiden Toren durch Mattia Bottani eine weitere hochkarätige Chance zum Ausgleich vergeben hatte, drückte weiterhin auf den Anschluss, ein Erfolgserlebnis wollte aber bis zum Schluss nicht gelingen.

Durch den Sieg distanzierte YB Lugano auf 11 Punkte und baute den Vorsprung auf die ersten Verfolger Basel und St. Gallen auf 8 Punkte aus.

So geht es weiter

YB gastiert am Sonntag bei Aufsteiger Vaduz (ab 15:45 Uhr live auf SRF zwei). Lugano trifft am gleichen Tag auswärts auf St. Gallen.