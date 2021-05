Der FC Basel schlägt Lugano in der 34. Runde der Super League zuhause mit 2:0.

Pajtim Kasami und Valentin Stocker treffen für den Gastgeber vor der Pause.

YB gewinnt auswärts gegen Vaduz ebenfalls 2:0.

Der FC Basel hat rund 5 Stunden nach dem Bekanntwerden des Besitzerwechsels auf dem Platz eine überzeugende Leistung geliefert. Das Team von Patrick Rahmen schlug Lugano zuhause 2:0 und legt im Rennen um Platz 2 gegen Servette vor.

In den bisherigen 3 Saisonduellen gegen die Tessiner waren die Basler noch ohne Sieg geblieben. Im letzten Aufeinandertreffen der Meisterschaft war der Sieg des FCB nie wirklich in Gefahr. Einzig als Timm Klose einen Kopfball von Alexander Gerndt in der 83. Minute an den eigenen Pfosten lenkte, beanspruchten die Gastgeber das nötige Wettkampfglück.

Basel festigt dank dem 3. Sieg im 3. Heimspiel unter Patrick Rahmen den zweiten Platz und distanziert den ersten Verfolger Servette um vorübergehend 3 Punkte. Lugano hingegen kommt weiter nicht vom Fleck. Das Team von Maurizio Jacobacci erlitt gegen Basel die 4. Niederlage in Serie und wartet seit ebenso vielen Partien auf einen Treffer.

Überlegene Basler vor der Pause

Die Entscheidung fiel bereits in der 1. Halbzeit, als die Basler dank einem Doppelschlag innert 5 Minuten davonzogen. Zweimal liess Valentin Stocker seine wiedererlangte Klasse aufblitzen:

19. Minute: Stocker scheitert aus nächster Nähe an Lugano-Torhüter Noam Baumann, bringt den Ball dann aber zur Mitte wo Pajtim Kasami goldrichtig steht und zum 1:0 einköpfelt.

24. Minute: Nach einem schnell ausgeführten Freistoss vernascht der Captain Marcis Oss, zieht aus rund 16 Metern ab und lässt Baumann keine Abwehrchance.

Die Basler Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient. Die Hausherren waren mehrheitlich in Ballbesitz und verpassten das 3:0 durch Silvan Widmer (36.) nach einem Eckball nur knapp. Die Tessiner hingegen blieben bei ihren seltenen Angriffsversuchen stets ungefährlich.

So geht es weiter

Der FC Basel empfängt am Samstag um 20:30 Uhr den FC Zürich zum Klassiker. Zur gleichen Zeit ist der abstiegsbedrohte FC Sion zu Gast bei Lugano.