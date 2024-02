Der Anpfiff zur 2. Halbzeit erfolgte verzögert. Grund waren Sicherheitsbedenken, nachdem offenbar zu viele Gäste-Fans in einen abgetrennten Sektor platziert worden waren. Erst als ein Teil der Fans in einen angrenzenden Sektor wechselte, pfiff Schiedsrichter Wolfensberger die Partie wieder an.