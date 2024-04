Unter der Woche war Thierno Barry beim 0:2 in Lugano bei Basel noch schmerzlich vermisst worden. Nach abgesessener Sperre kehrte der junge Franzose zurück – und machte sich beim wichtigen 2:0-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht zum Matchwinner.

Barry erzielte seine Saisontore 6 und 7 in der Super League und sorgte damit dafür, dass sein Team zumindest mit dem direkten Abstieg wohl kaum mehr etwas zu tun haben wird. Der Abstand auf SLO vergrösserte sich dank des Dreiers auf stattliche 13 Punkte.

Basler Pressing fruchtet

Die Gäste hatten auf der Pontaise von Beginn an das Zepter in der Hand. Mit hohem Pressing setzten sie die Waadtländer in deren eigener Platzhälfte unter Druck. Mit Erfolg: Nach einem haarsträubenden Pass von Romain Bayard gelangte der Ball in der 30. Minute über Umwege zu Leon Avdullahu, der volley abzog. Jérémy Vachoux im Lausanner Tor konnte nur nach vorne abprallen lassen, wo Barry bereitstand – 1:0.

Basel blieb auch in der zweiten Halbzeit die aktivere Mannschaft, während SLO vieles schuldig blieb. Zunächst vergab Barry sein zweites Tor noch, als ihm Verteidiger Rayan Kadima vor dem leeren Tor nach einer Chance von Roméo Beney im letzten Moment den Ball wegspitzelte (64. Minute). Fünf Zeigerumdrehungen später liess sich der FCB-Stürmer dann nicht zweimal bitten: Eine Flanke von Kevin Rüegg verwertete er wuchtig per Kopf zum 2:0.

Barry reagiert nach dem Abpraller bei Vachoux am schnellsten
Barry machts bei seinem zweiten Tor mit Köpfchen

SLO ohne einen einzigen Schuss aufs Tor

Die Entscheidung war damit gefallen. Lediglich Liridon Mulaj hätte am Skore noch etwas ändern können, setzte seinen Schuss aber am Kasten von Marwin Hitz vorbei. Ein Tor wäre für das harmlose SLO ein reicher Lohn gewesen – Hitz musste während der gesamten Partie keinen einzigen Versuch parieren.

Die ersatzgeschwächten Basler (mehr als 10 Spieler fehlten verletzt oder gesperrt), bei denen Fabian Frei hinter den Spitzen zum Einsatz kam, beendeten so ihre Sieglosserie von zuletzt 5 Partien in der Meisterschaft relativ locker.

So geht es weiter

Basel empfängt am nächsten Wochenende am Sonntag Servette. Stade-Lausanne-Ouchy bekommt es ebenfalls zuhause mit Winterthur zu tun.

Barry: «Ich hätte noch mehr Tore schiessen können» (frz.)
Frei: «Die Position war ungewohnt, aber ich habe es genossen»
Mulaj: «Die zweite Halbzeit war ein bisschen besser»