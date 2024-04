Der FCZ behält gegen Servette in einem umkämpften Spiel zwischen 2 formschwachen Teams das glücklichere Ende für sich und siegt mit 1:0.

Der FC Zürich zittert sich bei Servette zu einem 1:0-Auswärtssieg. Der goldene Treffer geht dabei auf das Konto von Amadou Dante.

Servette bleibt lange ungefährlich, drückt mit fortlaufender Spieldauer aber auf den Ausgleich und scheitert dabei 2 Mal an der Latte.

In den anderen Spielen des Abends feiert der FCB einen 2:0-Sieg bei SLO und Winterthur erkämpft sich gegen Lugano ein 2:2.

Die letztlich entscheidende Szene der Partie spielte sich in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit ab. Servette-Schlussmann Joël Mall faustete eine abgefälschte Flanke nur bis zu Amadou Dante. Der Malier zog aus 15 Metern direkt ab und traf per Aufsetzer ins verlassene Gehäuse. Für den Aussenverteidiger war es der erste Treffer in Diensten des FCZ.

01:08 Video Dante schiesst den FCZ in Genf zum Sieg Aus Sport-Clip vom 06.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Für Aufregung sorgte allerdings ein vermeintliches Foul kurz vor Dantes Abschluss. Antonio Marchesano riss Servette-Verteidiger Keigo Tsunemoto im Sechzehner zurück. Da dies aber Schiedsrichter Anojen Kanagasingam nicht sah und sich auch der VAR nicht meldete, zählte der Treffer der Gäste aus Zürich.

Schliessen 01:58 Video Kanagasingam: «Technisch wahrscheinlich eher ein Foul» Aus Sport-Clip vom 06.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden. 01:43 Video Marchesano: «Der Schiri hat so entschieden, gut für uns» Aus Sport-Clip vom 06.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden. 01:15 Video Mall: «Die dümmste Erfindung im modernen Fussball ist der VAR» Aus Sport-Clip vom 06.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Servette dreht auf

In der 2. Halbzeit war Servette dann sichtlich um eine Reaktion bemüht. Immer vehementer drückten die Hausherren auf den Ausgleich, der FCZ hielt dem Druck aber stand und bezwang den Tabellenzweiten mit 1:0. Zum Pechvogel avancierte dabei Takuma Nishimura. Der japanische Stürmer in Diensten des Heimteams scheiterte innert weniger Minuten gleich 2 Mal an der Latte.

In der 70. Minute schlug Miroslav Stevanovic eine Ecke gefährlich vors Tor. Dort schlich sich Nishimura frei und kam aus 7 Metern zum Kopfball, dieser landete aber am Querbalken. 9 Zeigerumdrehungen später scheiterte der Japaner erneut an der Latte, als er nach Vorlage von Enzo Crivelli alleine vor Brecher den Ball nicht im Tor unterbrachte.

Schliessen 00:32 Video Nishimuras Kopfball prallt an die Latte Aus Sport-Clip vom 06.04.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden. 00:38 Video Nishimura mit seinem 2. Lattentreffer Aus Sport-Clip vom 06.04.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Schwache 1. Halbzeit

Vor dem Seitenwechsel hatte indes nicht viel darauf hingedeutet, dass Servette noch um den Meistertitel spielt. Man merkte den Teams an, dass sich aktuell beide in einem Formtief befinden und je seit 4 Spielen sieglos waren. Die Genfer zeigten sich vor eigenem Anhang uninspiriert und dies passte zur Atmosphäre. Denn trotz offiziellen 12'600 Fans war die Stimmung über weite Strecken äusserst bescheiden.

Dies lag daran, dass die Auswärtsfans das Stadion aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Einlasskontrolle bereits in der 5. Minute wieder verlassen hatten. Daraufhin solidarisierte sich auch der Heimsektor der «Grenats» und verzichtete auf den Grossteil der Partie. Bei einem ersten gefährlichen Abschluss von Jonathan Okita in der 4. Minute konnten die FCZ-Fans zwar noch mitfiebern. Mall parierte diesen aber ebenso wie einen Freistoss desselben Schützen 8 Minuten später.

Servette verliert Anschluss an YB

Dank dem Dreier behauptet der FCZ in der Tabelle den 4. Platz und verschafft sich im Strichkampf etwas Luft. Der Vorsprung auf das siebtplatzierte Luzern beträgt bei einem Spiel mehr 6 Punkte. Servette verliert im Meisterrennen derweil weiter an Boden. Die Genfer liegen bei einem Spiel mehr weiterhin 4 Punkte hinter Leader YB.

02:16 Video Weiler: «Ohne Tore ist es schwierig, Spiele zu gewinnen» Aus Sport-Clip vom 06.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.

So geht es weiter

Der FCZ gastiert auch nächste Woche am Genfersee. Die Zürcher wollen am Samstag bei Lausanne-Sport den Aufwärtstrend fortsetzen. Servette tritt am Sonntag ebenfalls auswärts an. Die «Grenats» treffen im St. Jakob-Park auf den FCB.