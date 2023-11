Servette feiert in der 15. Runde der Super League einen souveränen 2:0-Heimsieg gegen GC.

Jérémy Guillemenot in der 1. und Timothé Cognat in der 2. Halbzeit treffen mit Distanzschüssen.

In den anderen Sonntagsspielen schlägt Basel den FC St. Gallen, Lausanne-Sport gewinnt das Stadtderby gegen Stade-Lausanne-Ouchy.

Die Grasshoppers hatten sich auf den Weg nach Genf gemacht, um die Siegesserie von Servette zu durchbrechen. 6 Super-League-Partien hatten die Genfer in Folge gewonnen, nun stellte sich der Rekordmeister der Herausforderung, aus dem Stade de Genève etwas Zählbares mitzunehmen. Doch schnell stellte sich heraus: Daraus wird nichts.

Nach der verdienten Führung durch Jérémy Guillemenot, der GC-Goalie Hammel mit einem satten Abschluss aus rund 20 Metern bezwungen hatte (16.), blieb Servette dominant. Der schnelle Doppelschlag wurde nur durch eine knappe Abseitsposition verhindert, Chris Bedia hatte nach Hacken-Vorlage von Guillemenot getroffen (20.).

00:44 Video Guillemenot schiesst Servette aus der Distanz in Front Aus Sport-Clip vom 26.11.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

GC zu ungefährlich

Die Offensivbemühungen der Grasshoppers beschränkten sich derweil auf Einzelaktionen. Zu gross waren die Lücken zwischen Abwehr und Angriff, um gemeinsam auf den Ausgleich zu drücken. Ein langer Ball auf den wiedergenesenen Theo Corbeanu sorgte zumindest für ein wenig Gefahr, doch der Kanadier traf aus spitzem Winkel nur das Lattenkreuz.

Auch in der 2. Halbzeit blieben die Genfer dominant. Hammel rettete gegen einen Abschluss des omnipräsenten Ex-Hoppers Bendeguz Bolla, später parierte der 22-Jährige einen Versuch Guillemenots. So richtig auszeichnen konnte sich der GC-Goalie aber vor allem in der 69. Minute. Maksim Paskotsi hielt Bedia am Trikot zurück, folgerichtig gab es Elfmeter. Der Gefoulte trat selber an – und scheiterte an Hammel.

01:06 Video Paskotsi hält, Bedia fällt – Bedia schiesst, Hammel hält Aus Sport-Clip vom 26.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Cognat mit der Entscheidung

Auch von diesem Fehlschuss liess sich Servette nicht verunsichern. In der 75. Minute bekam Timothé Cognat an der Strafraumgrenze zu viel Platz und schlenzte die Kugel durch viele Beine hindurch zum 2:0 ins Netz. Es war die Entscheidung in einer einseitigen Partie.

Servette feiert damit den 7. Super-League-Sieg in Folge und schliesst punktemässig zu YB auf. Nur noch zwei Punkte fehlen auf den Leader FCZ. Nach dem durchwachsenen Saisonstart hat sich das Team von René Weiler so richtig gefunden.

So geht's weiter

Auf Servette wartet am Donnerstag mit der Europa-League-Partie gegen die AS Roma eine schwierige Aufgabe. In der Meisterschaft geht's am Sonntag auswärts bei YB weiter. GC trifft tags zuvor zuhause auf Lausanne-Sport.