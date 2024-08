Sion feiert in der 4. Runde der Super League bereits den 3. Sieg.

Gegen Winterthur gewinnt die Mannschaft von Didier Tholot vor 9500 Fans im Tourbillon 2:0.

Die Tore erzielen Joël Schmied und Dejan Djokic.

Im anderen Samstagsspiel will YB bei Yverdon den ersten Saisonsieg feiern. Die Partie sehen Sie hier live.

Kurz nach dem Seitenwechsel überschlugen sich im Sittener Tourbillon die Ereignisse. Nachdem die Hausherren in der 1. Halbzeit noch mehrere hochkarätige Chancen liegen gelassen hatten, reüssierten sie in Person von Captain Joël Schmied in der 50. Minute. Der Verteidiger lief sich nach einem Eckball geschickt frei und verwandelte die Hereingabe mit dem Fuss direkt zum verdienten 1:0.

Winterthur wollte zum schnellen Gegenschlag ansetzen, doch schwächte sich nur wenige Minuten nach dem Gegentor selbst. Stürmer Antoine Baroan liess sich nach einem harten Zweikampf mit Kevin Bua in der 52. Minute zu einer unnötigen Aktion verleiten: Der 24-Jährige fasste dem Sittener Gegenspieler ins Gesicht, worauf Bua zu Boden ging und Baroan von Schiedsrichter Sandro Schärer des Platzes verwiesen wurde.

01:00 Video Baroan fasst Bua ins Gesicht und sieht Rot Aus Sport-Clip vom 10.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Kuster hält «Winti» im Spiel

Offensivaktionen der Gäste hielten sich in der Folge deshalb vorerst in Grenzen. Vielmehr schnürte Sion den FCW in dessen eigener Hälfte ein und suchte die Entscheidung. Diese hätte in der 67. Minute etwa Bua auf dem Fuss gehabt, als er aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Markus Kuster im Winterthurer Tor scheiterte. Oder Liam Chipperfield, der nach einem missglückten Winterthurer Freistoss alleine auf Kuster losziehen konnte, das Tor mit seinem Abschluss aber verfehlte.

In der 85. Minute klappte es dann doch noch mit dem erlösenden 2:0. Silvan Sidler spielte vor dem eigenen Strafraum einen kapitalen Fehlpass in die Füsse Ilyas Chouarefs. Dieser setzte Dejan Djokic mit einem sehenswerten Steilpass in Szene. Der Stürmer liess sich vor Kuster nicht zweimal bitten und sorgte mit seinem 2. Saisontor für die Entscheidung.

00:39 Video Djokic macht in der 85. Minute den Sack zu Aus Sport-Clip vom 10.08.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Winterthur konnte der drohenden Niederlage nämlich auch in der Folge nichts mehr entgegensetzen und verlor seit der Rückkehr in die Super League erstmals im Tourbillon. Sion setzte seinen eindrücklichen Höhenflug zu Saisonbeginn derweil fort und feierte im 4. Saisonspiel bereits den 3. Sieg. Zumindest bis am Sonntagabend grüssen die Walliser damit von der Spitze der Super League.

So geht es weiter

Bevor in der Super League am 24./25. August die 5. Runde ansteht, treten Sion und der FCW am kommenden Wochenende in der Startrunde des Schweizer Cups an. Am Freitagabend trifft Winterthur auswärts auf Wettswil-Bonstetten (1. Liga), Sion gastiert tags darauf in Delsberg (Promotion League).