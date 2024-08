Yverdon und YB trennen sich in der 4. Runde der Super League 2:2 unentschieden.

Marley Aké trifft in der 78. Minute in Überzahl zum 2:2 für Yverdon.

Der Meister verpasst auch im 5. Saisonspiel den ersehnten Befreiungsschlag.

Im anderen Samstagsspiel feiert Sion gegen Winterthur einen 2:0-Sieg.

Nach Mohamed Ali Camaras Platzverweis in der 62. Minute schwante wohl so einigen YB-Fans Böses. Der Verteidiger, der just in dieser Partie erstmals eingesetzt werden konnte und der Berner Defensive die arg benötigte Stabilität verleihen sollte, holte Yverdon-Stürmer Kevin Carlos weit vor dem eigenen Strafraum mit einer rüden Grätsche von den Beinen. Nach dem VAR-Check blieb Schiedsrichter Urs Schnyder nichts anderes übrig, als Camara die rote Karte zu zeigen.

In der letzten halben Stunde musste der Meister im Stade Municipal also in Unterzahl versuchen, die 2:1-Führung über die Zeit zu retten. Ein Vorhaben, das lange gut zu gehen schien. Bis sich die Verteidigung in der 78. Minute durch eine sehenswerte Kombination der Gastgeber doch noch aushebeln liess. Jason Gnakpa lancierte den eingewechselten Anthony Sauthier mit einem Pass in die Tiefe. Der Routinier fand im Strafraum mit einer perfekt getimten Flanke Marley Aké, der zum 2:2 einnickte.

Nach VAR-Check: Camara wird für rüdes Foul vom Platz geschickt

Aké trifft in Überzahl zum Ausgleich

Trotz offensiven Wechseln konnte YB die verspielte Führung in der Schlussphase nicht mehr korrigieren. Yverdon, das in Person von Ahmedin Avdic in der 90. Minute gar noch den Pfosten traf, erkämpfte sich gegen den kriselnden Meister tatsächlich einen Punkt. In Bern wartet man derweil weiter auf den ersten Saisonsieg und steckt weiterhin im Tabellenkeller.

Wilde Startphase in Yverdon

Für das erste Tor des Spiels hatte ausgerechnet Carlos gesorgt, um dessen Person aktuell immer wieder Wechselgerüchte kursieren und der auch schon mit einem Transfer zu YB in Verbindung gebracht wurde. Die Berner hatten darauf aber postwendend eine Antwort parat:

5. Minute: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schaltet Yverdon schnell um. Dion Kacuri lanciert links Carlos, der zur Mitte zieht und von Camara nur unzureichend gestört wird. So hat der Angreifer Platz, um abzuschliessen – und schlenzt den nicht unhaltbar wirkenden Ball zum 1:0 ins rechte Eck.

Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schaltet Yverdon schnell um. Dion Kacuri lanciert links Carlos, der zur Mitte zieht und von Camara nur unzureichend gestört wird. So hat der Angreifer Platz, um abzuschliessen – und schlenzt den nicht unhaltbar wirkenden Ball zum 1:0 ins rechte Eck. 9. Minute: YB korrigiert den Fehlstart. Eine Kombination über mehrere Stationen landet etwas glücklich im Zentrum bei Silvère Ganvoula, der den Ball wuchtig ins rechte Lattenkreuz hämmert.

Carlos schockt YB früh – Ganvoula antwortet postwendend

Die Partie war damit früh so richtig lanciert – und hielt auch in der Folge Spektakel bereit, bis zur 30. Minute mit den gefährlicheren Chancen für Yverdon. So hätte Carlos gleich mehrmals seinen Doppelpack schnüren können (14./27.). Am nächsten kamen die Gastgeber dem 2. Treffer aber in der 29. Minute: Ein Rückpass rutschte David von Ballmoos unter dem Fuss durch und kullerte gefährlich auf das Tor zu. In extremis konnte der YB-Keeper den Ball noch auf der Linie klären.

Nach dem Lapsus übernahm YB das Spieldiktat. Trotz hochkarätiger Möglichkeiten durch Ganvoula (37.) und Jaouen Hadjam (40.) fiel vor dem Seitenwechsel aber kein weiteres Tor mehr. Kurz nach Wiederanpfiff jubelten die Berner nach einem Eigentor Boris Cespedes' dann doch über das zu diesem Zeitpunkt verdiente 2:1. Den liegen gelassenen Chancen wird YB aber dennoch nachtrauern.

Ein Eigentor beschert YB die erstmalige Führung

Yverdon kann fast jubeln: Von Ballmoos kann harmlosen Rückpass nicht kontrollieren

So geht es weiter

Am nächsten Wochenende steht für Yverdon und YB die 1. Runde des Schweizer Cups auf dem Programm. Die Waadtländer treffen am Freitagabend auf den Zweitligaklub Dardania Lausanne, die Mannschaft von Patrick Rahmen gastiert am Samstag im Wallis beim FC Printse-Nendaz (2. Liga).