Der FCZ meldet im Rennen um Platz 4 Ambitionen an. Der 2:0-Heimsieg gegen Servette bringt die Zürcher den europäischen Plätzen näher.

Die Treffer erzielen Benjamin Kololli in der ersten und Kevin Rüegg in der zweiten Halbzeit.

Basel kommt gegen Schlusslicht Xamax zu einem 2:0-Sieg.

1:9 hiess das Torverhältnis aus den letzten beiden Direktduellen gegen Servette aus Sicht des FC Zürich. Vor allem im Vergleich zum empfindlichen 0:5 Ende 2019 im Letzigrund zeigten sich die Gastgeber diesmal von einer ganz anderen Seite.

Mit einer konzentrierten Leistung kam Ludovic Magnins Team zu einem ungefährdeten 2:0-Erfolg, rehabilitierte sich für das 2:3 unter der Woche gegen Thun und rückt Servette in der Tabelle auf die Pelle. Nur wegen des schlechteren Torverhältnisses verpasste Zürich den Sprung auf Platz 4, der zur Europa-League-Qualifikation berechtigt.

Kololli tut dem FCZ gut

Entscheidenden Einfluss hatte Benjamin Kololli. Der Zürcher Offensivspieler, bereits gegen Thun erfolgreich, drückte der Partie seinen Stempel auf:

19. Minute: Nach einem flach ausgeführten Eckball darf sich Kololli doppelt im Abschluss versuchen. Sein zweiter Schuss schlägt unter der Latte ein.

Nach einem flach ausgeführten Eckball darf sich Kololli doppelt im Abschluss versuchen. Sein zweiter Schuss schlägt unter der Latte ein. 50. Minute: Kololli behauptet den Ball im Mittelfeld und leitet damit einen FCZ-Konter ein. Über Michael Kempter kommt der Ball zu Kevin Rüegg, der nur noch einzuschieben braucht. Schiedsrichter Sandro Schärer gibt den zunächst wegen Offsides aberkannten Treffer nach Konsultation des VAR.

Und Servette? Captain Anthony Sauthier schaffte es in der 77. Minute tatsächlich, den Ball aus fünf Metern am Pfosten vorbeizuschieben. Die Szene war sinnbildlich für den unglücklichen Auftritt der Genfer an diesem Abend. Auch in der siebenminütigen Nachspielzeit reüssierten sie trotz zahlreicher Chancen nicht.

Noch immer wartet Alain Geigers Team auf den ersten Sieg nach dem Lockdown.

Servette tritt am kommenden Mittwoch zum nächsten Duell um die europäischen Plätze an, wenn Luzern im Stade de Genève gastiert. Zürich reist bereits am Dienstag nach Neuenburg zu Schlusslicht Xamax.