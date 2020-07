Der FC Basel schlägt Xamax zum Auftakt der 28. Runde in der Super League mit 2:0.

Raoul Petretta und einmal mehr Arthur Cabral treffen für den FCB.

Dank dem Sieg verkürzt Basel den Rückstand auf Leader St. Gallen vorläufig auf 5 Punkte.

Erst nach 82 Minuten durfte der FCB aufatmen. Der eingewechselte Rückkehrer Dimitri Oberlin verschaffte sich auf dem rechten Flügel dank seiner Geschwindigkeit Platz und bediente mit einem scharfen Pass in die Mitte Arthur Cabral. Der Brasilianer liess sich nicht 2 Mal bitten und setzte mit dem 2:0 den Deckel auf den Basler Sieg. Für Cabral war es im 5. Spiel nach dem Re-Start bereits Treffer Nummer 4.

Xamax dem Ausgleich sehr nahe

Nach dem 0:2 kam von Xamax nicht mehr viel. Die Neuenburger hatten ihr Pulver in der ersten Viertelstunde nach der Pause verschossen. Der Ausgleich lag in der Luft, doch fallen wollte er trotz zweier Grosschancen nicht:

49. Minute: Raphaël Nuzzolo wird im Strafraum stark von Diafra Sakho in Szene gesetzt. Doch Xamax' Topskorer trifft den Ball für einmal alles andere als wunschgemäss.

Raphaël Nuzzolo wird im Strafraum stark von Diafra Sakho in Szene gesetzt. Doch Xamax' Topskorer trifft den Ball für einmal alles andere als wunschgemäss. 60. Minute: Wieder ist Nuzzolo beteiligt. Mit einem Doppelpass lanciert er Janick Kamber. Der Aussenverteidiger macht alles richtig, doch FCB-Hüter Jonas Omlin bewahrt sein Team mit einer Glanzparade vor dem 1:1.

Vor der Pause hatte der FCB deutlich besser agiert und sich zahlreiche Chancen erarbeitet. Mit etwas mehr Glück hätte die Partie auch schon bei Spielmitte vorentschieden sein können. Doch innert weniger Minuten retteten Samir Ramizi (36.) und Léo Seydoux (41.) für den geschlagenen Laurent Walthert auf der Linie.

Die Führung für den FCB ging auf das Konto von Raoul Petretta. Der 23-Jährige verwertete eine Flanke von Valentin Stocker mit einer starken Direktabnahme.

So geht's weiter

Dank den 3 Punkten rückt Basel, das gleich auf mehrere Nachwuchsspieler in der Startelf setzte, zumindest vorübergehend bis auf 5 Zähler an Tabellenführer St. Gallen heran. Am Mittwoch reist das Koller-Team ins Wallis zum FC Sion.

Schlusslicht Xamax derweil muss hoffen, dass Sion (auswärts bei St. Gallen) und Thun (auswärts in Luzern) am Sonntag nicht auf 5 respektive 6 Punkte davonziehen.