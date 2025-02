Luzern feiert in der 21. Runde der Super League einen 2:0-Heimsieg über St. Gallen.

Adrian Grbic (kurz vor Ablauf der 1. Halbzeit) und Tyron Owusu (kurz vor Schluss) erzielen die Treffer.

Der FCL setzt sich in der Tabelle damit in der Spitzengruppe fest.

Luzern bleibt das Team der Stunde in der Super League: 3 der letzten 4 Partien haben die Innerschweizer gewonnen, dazu kommt ein Unentschieden. Das Team von Coach Mario Frick setzt sich damit hartnäckig in der Spitzengruppe fest und weist weiterhin nur 2 Punkte Rückstand auf Leader Lugano auf.

Grbic trifft schon wieder

Ein perfekt ausgeführter Konter kurz vor Ablauf der 1. Halbzeit ebnete Luzern den Weg zum Sieg. Thibault Klidje sprintete über das halbe Feld, bediente im Strafraum den aufgerückten Adrian Grbic, der Lawrence Ati Zigi mit einem gekonnten Lupfer bezwang. Der 28-jährige Österreicher ist im Moment die offensive Lebensversicherung des FCL: Sämtliche seiner 4 Saisontore hat er in den letzten 5 Partien geschossen.

Premieren-Tor für Owusu

Die Partie war zwar hartumkämpft, Chancen blieben auf beiden Seiten aber über weite Strecken Mangelware. Von einem offenen Schlagabtausch waren die Teams auch in der 2. Halbzeit weit entfernt. Das lag vor allem auch an einer grundsoliden Defensivleistung der Luzerner, die hinten nicht wirklich viel zuliessen. Den Deckel drauf machte schliesslich Tyron Owusu 6 Minuten vor Schluss.

Der 21-Jährige stiess über die rechte Seite in den Strafraum vor, liess die Gegenspieler stehen und schob gekonnt in die untere linke Ecke ein. Es war der erste Treffer des Mittelfeldspielers in der Super League – und gleichzeitig die definitive Entscheidung gegen ein St. Gallen, das über weite Strecken enttäuschte. Luzern feierte damit erstmals seit 2019 zwei Siege hintereinander gegen die Ostschweizer.

FCSG-Debüt für Nsame – Comeback von Fazliji

Bei St. Gallen gab ein bekannter Name sein Comeback in der Super League: Jean-Pierre Nsame, dreifacher Torschützenkönig und sechsfacher Meister mit YB, wurde in der 57. Minute eingewechselt. Der Kameruner blieb allerdings unauffällig. Einen grossen Moment erlebte Betim Fazliji: Der 25-Jährige hatte sich im November 2023 das Kreuzband gerissen und seither keine Partie mehr bestritten. Gegen Luzern wurde er in der 68. Minute eingewechselt und feierte damit das langersehnte Comeback.

So geht es weiter

Für St. Gallen geht in der «englischen Woche» bereits am Mittwoch weiter. Der FCSG empfängt im SRF-Livespiel Leader Lugano (ab 20:10 Uhr). Luzern gastiert am Tag darauf beim FC Basel. Am kommenden Sonntag ist St. Gallen beim FCZ zu Gast, Luzern spielt zuhause gegen Winterthur.

