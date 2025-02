Legende: Am Boden Juan Jose Perea mit dem FCZ nach dem 0:1 gegen Basel. Freshfocus/Claudio Thoma

Im «Klassiker» am 21. Spieltag der Super League gewinnt der FC Basel mit 1:0 beim FC Zürich.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Kevin Carlos in der 1. Halbzeit per Kopf. Mounir Chouiar verschiesst kurz zuvor einen Elfmeter.

Yverdon schlägt Schlusslicht Winterthur 3:0, Luzern gewinnt gegen St. Gallen (2:0).

Die entscheidenden Szenen des «Klassikers» spielten sich beide im Anschluss an Freistösse Xherdan Shaqiris ab – und dies binnen rund 5 Minuten:

32. Minute : Shaqiris schwacher Freistoss landet in den Armen Yanick Brechers, der Jahnoah Markelo mit einem weiten Abschlag lanciert. Leon Avdullahu bringt Markelo zu Fall – Elfmeter. Mounir Chouiars schwach getretener Versuch kann Marvin Hitz sogar festhalten.

: Shaqiris schwacher Freistoss landet in den Armen Yanick Brechers, der Jahnoah Markelo mit einem weiten Abschlag lanciert. Leon Avdullahu bringt Markelo zu Fall – Elfmeter. Mounir Chouiars schwach getretener Versuch kann Marvin Hitz sogar festhalten. 36. Minute: Dieses Mal flankt Basels Nummer 10. Er macht dies butterweich auf den Kopf von Kevin Carlos. Von dort geht der Ball in die weite Ecke zum 1:0 für die Gäste und Carlos zum Jubeln vor dem Gästesektor.

Die Pausenführung der Gäste war schmeichelhaft, doch das Team von Fabio Celestini war nachträglich darum bemüht, sich diese zu verdienen. In der 59. Minute verhinderte Brecher mit einer Glanzparade Carlos' Doppelpack. Bis zur ersten nennenswerten Chance der Zürcher nach dem Seitenwechsel dauerte es bis in die 67. Minute: Steven Zuber scheiterte mit einem Schlenzer aber an Hitz.

FCB verpasst die Entscheidung – kommt aber ungestraft davon

Nur 2 Minuten nach Zuber hatte der eingewechselte Emmanuel Umeh den Ausgleich auf dem Fuss, scheiterte aber am Bein eines FCB-Verteidigers. Der FCB war wieder passiver und lauerte auf Konter. Einen dieser Konter hätte den Basler beinahe die Entscheidung beschert: Anton Kade traf aber nur den Pfosten (80.).

Auch in den letzten 10 Minuten fielen keine Tore mehr. Die Zürcher fanden keine Wege mehr, Hitz in Bedrängnis zu bringen. So stand nach 94 gespielten Minuten der erste Sieg des FCB gegen den FC Zürich seit August 2022 fest. Für die Mannschaft von Ricardo Moniz ist es die zweite Niederlage in Serie, aus den letzten 9 Spielen in der Meisterschaft steht nur ein Vollerfolg zu Buche.

Engagierter Beginn des FC Zürich

Gerade einmal zwei gelernte Verteidiger hatten in der FCZ-Startelf figuriert. Dem FCB gelang es gegen bissige Zürcher in der Anfangsphase nicht, dies auch nur ansatzweise auszunutzen, der Auftritt der Gäste war fahrig. Wirklich gefährlich wurde es erstmals in der 23. Minute, als Juan Jose Perea aus kürzester Distanz an Hitz scheiterte. Allerdings hatte er dabei wohl im Abseits gestanden.

So geht es weiter

Eine Chance auf Wiedergutmachung bietet sich dem FCZ am Donnerstag. In der «englischen Woche» gastieren die Zürcher bei Schlusslicht Winterthur. Für die Basler steht gleichentags das Heimspiel gegen den FC Luzern an.

Super League