Zum Auftakt der 20. Runde in der Super League feiert Servette im Stade de Genève einen 2:1-Heimsieg gegen GC.

Stürmer Chris Bedia erzielt beide Tore für das Heimteam.

Dank dem ersten Servette-Sieg seit dem 20. Oktober 2022 springen die Genfer auf Rang 2.

Als Chris Bedia vor zwei Wochen nach fünfmonatiger Verletzungspause gegen Sion sein Comeback gab, führte sich der Stürmer optimal mit einem Doppelpack ein. Trotz 2:0-Führung und Überzahl musste sich Servette damals im Stade de Genève jedoch mit einem 2:2 begnügen.

Auch am Samstag im Heimspiel gegen die Grasshoppers brillierte Bedia mit zwei Toren. Wie im Sion-Spiel wurde der 26-Jährige von der Elfenbeinküste von Alain Geiger in der 68. Minute beim Stand von 2:1 vom Feld genommen. Doch dieses Mal brachten die «Grenats» den Vorsprung über die Zeit und feierten den 1. Sieg in diesem Jahr. Gleichzeitig entschied Servette auch das 3. Duell mit GC in dieser Saison für sich.

Pflücke und Antunes legen perfekt auf

Das 1:0 für die Genfer hatte Bedia nach exakt einer halben Stunde erzielt. Patrick Pflücke spielte von der linken Seite einen perfekten Ball in den Lauf des Ivorers, der das Leder links an GC-Goalie André Moreira vorbeilegte und ins Tor trudeln liess.

01:23 Video Bedia erzielt beide Genfer Treffer gegen GC Aus Sport-Clip vom 11.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Die Grasshoppers, die in der 22. Minute bei einem Pfostenschuss durch Filipe de Carvalho Pech bekundet hatten, kamen nach 57 Minuten zum Ausgleich. Nachdem Steve Rouiller der Ball im Strafraum an die Hand gesprungen war und sich der VAR eingeschaltet hatte, zeigte Schiedsrichter Lukas Fähndrich auf den Punkt. Renat Dadashov liess sich nicht zweimal bitten und traf mit einem satten Schuss.

Doch die Freude der «Hoppers» dauerte nach dem Wiederanpfiff genau 98 Sekunden. Dann lag der Ball auf der anderen Seite im Tor. Alexis Antunes hatte Bedia auf die Reise geschickt und dieser in die entfernte Ecke getroffen (59.).

Servette springt auf Rang 2, GC bleibt Sechster

In der letzten halben Stunde war GC zwar bemüht, die beste Chance vergab aber ein Genfer. In der 78. Minute scheiterte Einwechselspieler Anthony Baron an der Latte. Moreira war mit den Fingerspitzen noch am Ball gewesen.

Dank dem ersten Genfer Meisterschafts-Erfolg seit dem 20. Oktober (3:2 bei GC) springt die Geiger-Equipe zumindest bis am Sonntag wieder auf Platz 2. GC, das fernab des Letzigrunds seit über 300 Tagen ohne Vollerfolg ist, bleibt auf Platz 6.

Servette ist bereits am Mittwoch wieder gefordert: Auf der Schützenwiese in Winterthur steht das zweimal verschobene Spiel der 17. Runde an. Die Grasshoppers empfangen am 19. Februar den FCZ zum Zürcher Derby.