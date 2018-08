Die Grasshoppers schlagen im Letzigrund Sion mit 2:1.

Nabil Bahoui trifft für die Zürcher doppelt.

Im anderen Super-League-Spiel des Abends gewinnt YB gegen Xamax.

In der 82. Minute gelang Bahoui für GC die Erlösung. Der 27-Jährige profitierte von einem ungenügenden Klärungsversuch der Sittener Verteidigung und netzte zum 2:1-Sieg ein. Es ist der erste Saisonsieg für die Zürcher.

Mangelnde Strafraumszenen

Dass die Grasshoppers unter Zugzwang stehen, war von Beginn an sichtbar gewesen. Bereits nach 10 Minuten waren zwei Zürcher Akteure verwarnt worden, mit einer gewissen Härte gingen sie ans Werk.

Ebenfalls erkenntlich war, woran es GC mangelt. Obwohl die Fink-Equipe in der 1. Halbzeit am Drücker war, konnte sie kaum Strafraumszenen verbuchen. Die einzigen gefährlichen Schüsse aufs Tor vor der Pause kamen ausserhalb des Sechzehners. Zusätzlich bekundeten sie noch Glück, als Schiedsrichter Lukas Fähndrich eine Tätlichkeit von Stürmer Jeffren an Sions Ayoub Abdellaoui nicht sehen konnte.

Effizientes GC nach dem Wiederanpfiff

Die Pausenansprache von Fink muss dann gewirkt haben. In der 49. Minute konnte die Sittener Verteidigung das Zuspiel von Runar Sigurjonsson auf Bahoui nicht unterbinden. Dieser brauchte nur noch einzuschieben. Zum ersten Mal in dieser Saison konnte GC in Führung gehen.

Sion, bis auf einen Kasami-Freistoss vor der Pause fast inexistent, reagierte prompt auf den Gegentreffer. Coach Maurizio Jacobacci verstärkte die Offensive. Und die Massnahme nützte: Moussa Djitté netzte per Kopf zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein.

Trotz einer Steigerung in der zweiten Halbzeit konnte Sion nicht mehr nachlegen und musste die 3. Saisonniederlage hinnehmen. Die Grasshoppers auf der anderen Seite konnten die rote Laterne an Luzern abgeben.

