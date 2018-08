Meister YB gewinnt in der 5. Runde der Super League zu Hause gegen Aufsteiger Xamax mit 5:2.

Die Berner konnten mit dem CL-Playoff-Spiel vom Dienstag im Hinterkopf einige Stammspieler schonen.

Xamax fährt trotz einer 1:0-Führung die 3. Liga-Schlappe in Serie ein.

Im Parallelspiel besiegt GC dank einem Doppelpack von Nabil Bahoui Sion 2:1.

Der B-Anzug der Berner Young Boys hatte in dieser Saison bereits seinen 2. Auftritt. Den ersten im Cupspiel gegen den unterklassigen FC Biel vermasselten die YB-Ersazspieler gehörig. Sie konnten sich erst in extremis überhaupt in die Verlängerung und in der 120. Minute zum Sieg retten. Gegen Xamax machte es die zweite Garde nun besser.

Der Sieg war zu hoch.

Bereits nach 5 Minuten drosch Michel Aebischer das Leder an die Latte. Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt. Nach 10 Spielminuten nickte Mustafa Sejmenovic auf einen Eckball entgegen dem Spielverlauf zum 1:0 für Xamax ein. Nur gerade 6 Minuten später korrigierte Roger Assalé die Unkonzentriertheit, als er mit dem Aussenrist erfolgreich war. Er gab nach einer Verletzung sein Comeback.

Überlegenes YB und Neuenburger Druckphase

Die Young Boys liessen verdientermassen ihrer Überlegenheit noch vor der Pause ein 2. Tor folgen. Nicolas Moumi Ngamaleu wurde sträflich alleine gelassen und konnte Laurent Walthert bezwingen. Nach dem Pausentee folgte eine Druckphase der Xamaxiens. Max Veloso traf zuerst in der 49. Minute mit einem sehenswerten Weitschuss nur die Querlatte, ehe Sejmenovic 9 Minuten später wieder nach einem Eckball erfolgreich war.

Nach dem Aufbäumen der Neuenburger entschied YB die Partie. Aebischer von der Strafraumgrenze, Jean-Pierre Nsame per Penalty und Marcis Oss mittels Eigentor führten die Berner zum 3-Tore-Vorsprung. "Der Sieg war zu hoch", gestand YB-Trainer Gerardo Seoane nach dem Schlusspfiff ein. Trotzdem darf seine Mannschaft nach dem in der Liga makellosen Start mit Selbstvertrauen und vollen Energietanks nach Zagreb reisen.

Auch Dinamo Zagreb schonte Spieler Der Berner Gegner vom Dienstag, Dinamo Zagreb, gewann das Lokalderby gegen Lokomotiva mit 1:0. Dabei lief auch der YB-Gegner mit der B-Elf auf: Nur gerade der Torwart blieb von der Startaufstellung des CL-Playoff-Hinspiel in der Mannschaft. Mario Gavranovic kam erst in der 77. Minute für den Siegtorschützen Bruno Petkovic ins Spiel und Izet Hajrovic war gar nicht erst im Aufgebot.

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 25.08.0218, 19:00 Uhr