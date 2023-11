Der FC Basel gewinnt in der 13. Runde der Super League zu Hause gegen Yverdon-Sport mit 2:1.

Für das Heimteam ist es erst der zweite Sieg in dieser Saison.

In den weiteren Partien vom Sonntag gewinnt Luzern gegen GC mit 2:0, St. Gallen schlägt Stade-Lausanne-Ouchy mit 5:2.

Yverdon-Trainer Alessandro Mangiarratti zeigte es seinen Mannen an. Der 45-Jährige, der diese Woche den entlassenen Marco Schällibaum als Übungsleiter bei den Waadtländern beerbt hatte, tippte sich nach dem 1:1-Ausgleichstreffer seiner Mannschaft in der 73. Minute an die Schläfe. Alles Kopfsache. Denn der Aufsteiger kam beim FC Basel eher unverhofft zum Tor.

Den wohl sicheren Ausgleichstreffer durch Anthony Sauthier blockte Dominic Schmid mit dem Arm. Nach VAR-Intervention zeigte Schiedsrichter Urs Schnyder auf den Punkt: Elfmeter für Yverdon. Boris Céspedes übernahm die Verantwortung und liess Marvin Hitz im Basler Kasten keine Chance.

01:10 Video Yverdon gleicht per Elfmeter aus Aus Sport-Clip vom 05.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Für kurze Zeit war die Stimmung im St. Jakob-Park bedrückt, die Basler sahen sich um die Früchte harter Arbeit betrogen. Zwar stellte der FCB in der zweiten Halbzeit seine Offensivbemühungen weitestgehend ein, doch die Mannschaft von Neo-Coach Fabio Celestini hatte die Partie nach dem Seitenwechsel und der Führung im Rücken unter Kontrolle.

Yverdon jedoch verpasste es, den Punkt ins Trockene zu bringen. Mit einer der seltenen Offensivaktionen kam das Heimteam zum erneuten Führungstreffer. In der 85. Minute war es Gabriel Sigua, der nach perfektem Doppelpass mit Thierno Barry zum 2:1 einschob. Der Basler erwischte Yverdon-Schlussmann Kevin Martin am nahen Pfosten.

00:53 Video Sigua mit dem Game-Winning-Goal Aus Sport-Clip vom 05.11.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Zweiter FCB-Sieg mit Celestini

Eine erneute Reaktion Yverdons blieb aus, sodass Mangiarrattis Premiere nicht von Erfolg gekrönt war. Celestini hingegen konnte nach dem 1:0-Sieg im Cup gegen Kriens bereits seinen zweiten Sieg als FCB-Trainer bejubeln. Der Waadtländer dürfte sich insbesondere ob der wiedergefundenen Skorerqualitäten seiner Mannen gefreut haben.

Denn der Treffer zum 1:0 in der ersten Halbzeit durch Mohamed Dräger – der 27-Jährige traf in der 26. Minute aus zentraler Position wuchtig in die Maschen – war der erste FCB-Treffer in der Liga seit 415 Minuten gewesen. Basel bleibt trotz dieses Sieges am Tabellenende, konnte den Rückstand auf das elftplatzierte SLO aber auf zwei Punkte reduzieren.

Schliessen 00:40 Video Dräger bricht den FCB-Torfluch Aus Sport-Clip vom 05.11.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden. 01:22 Video Mangiarratti: «Die Durchschlagskraft hat gefehlt» Aus Sport-Clip vom 05.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 02:35 Video Celestini: «Egal wie: Momentan brauchen wir einfach Punkte» Aus Sport-Clip vom 05.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden. 02:12 Video Lang: «Mit diesem Sieg ist noch nicht die ganze Arbeit erledigt» Aus Sport-Clip vom 05.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden. 01:48 Video Frei: «Wenn du gewinnst, fällt vieles leichter» Aus Sport-Clip vom 05.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

So geht es weiter

Yverdon-Sport steht nächstes Wochenende am Samstag wieder im Einsatz. Die Waadtländer empfangen Lausanne-Sport. Die Basler bekommen es einen Tag später mit Servette zu tun.